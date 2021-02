5 cafés délicieux à découvrir près d'un parc

Les températures se font plus douces et la semaine de relâche est à nos portes. Il est donc temps de profiter des activités extérieures et des espaces verts en ville. Pour une promenade inoubliable, ajoutons à cette grande bouffée d’oxygène quelques adresses gourmandes!

Voici donc 5 cafés ouverts à emporter, à proximité des parcs les plus populaires en ville.

À deux minutes à pied du Parc Jarry

Le Café Oui Mais Non est un café hyper chaleureux dans le quartier Villeray qui vous fera sentir comme chez votre grand-mère. Vous pouvez vous y arrêter pour une boisson chaude telle qu’un moka, un chaï latte ou un réconfortant cappuccino. Et tant qu’à être sur place, pourquoi ne pas se laisser tenter par un de leurs délicieux sandwichs ou repas végétariens. Le chili végétarien est à jeter par terre! C’est ouvert en mode « take out » 7 jours sur 7.

* 72 Rue Jarry Est, Montréal

À cinq minutes à pied du parc Laurier

Au cœur du Plateau Mont-Royal et située au coin sud-est du parc Laurier, La Grocerie est une adresse incontournable des résidents du coin. Ce restaurant-comptoir est un must pour les gourmands qui ont goût d’un sandwich, d’une viennoiserie ou d’une salade, lors de leur promenade au parc. Il est aussi possible de vous dénicher une bouteille de vin d’importations privées. Coup de cœur pour le grilled cheese sur pain afghan avec double cheddar, jalapeño marinés, cheddar vieillit et sauce chimichurri.

*1276 Avenue Laurier E, Montréal

À 2 minutes à pied du parc de l’Île-de-la-Visitation

Dans l’Est de Montréal, le parc de l’Île-de-la-Visitation est bien populaire auprès des coureurs et justement le Racer Café est l’endroit où les sportifs aiment se revitaliser après une course. À la fois un café, un dépanneur et une crèmerie (durant l’été), le Racer Café est une adresse située sur le boulevard Gouin, où l’on peut commander une boisson chaude pour emporter, une viennoiserie ou une crème glacée. On peut se procurer quelques produits locaux comme du chocolat et du café équitable torréfié.

*2103 Boulevard Gouin Est, Montréal

De 7 à 10 minutes à pied du parc Maisonneuve

Au cœur de Hochelag, le Hoche Café est devenu un incontournable. D’abord, le café est vraiment yummy. Deux, on concocte sur place des petits plats maison et le menu change toutes les semaines (si t’as pas le goût de cuisiner). On capote sur le pâté chinois décadent disponible cette semaine. Plusieurs plats végé sont aussi préparés avec amour comme le risotto sauce au Champagne et à la poire. Miam! Finalement, leurs scones maison et leurs tartelettes aux fruits valent le détour.

4299 rue Ontario Est, Montréal

5 minutes à pied du Canal Lachine

Cette fois-ci, transportons-nous dans le sud-ouest de la ville! À quelques minutes du magnifique Canal Lachine, se trouve un des cafés les plus hot en ville : Lili & Oli. Installé dans la Petite-Bourgogne depuis déjà 15 ans, les baristas des lieux sont de vrais maîtres du latte art et connaissent tous les secrets du café : de la torréfaction des grains à l’écoulement. Pour combler un petit creux, succombez à une tranche de pain aux bananes et chocolat, à un muffin aux canneberges ou encore à un grilled cheese.

2713 Notre-Dame Ouest

