Pâtes au fromage feta: 5 variantes de la recette virale sur Tiktok

Après le café Dalgona et les céréales de mini pancakes, une nouvelle recette est devenue rapidement virale sur TkTok au cours des dernières semaines.

Il s’agit des pâtes au fromage feta cuit au four. Comme la recette se réalise en deux temps trois mouvements et ne demande aucun talent culinaire, les pâtes au feta ont littéralement pris d’assaut les cuisines à travers le monde.

Comme ça fait quelques semaines que la recette circule sur les réseaux sociaux, vous l’avez fort probablement déjà essayé. Il se peut aussi que vous ayez décidé de passer votre tour par manque d’intérêt envers les aliments qui la composent.

Peu importe la raison, vous voudrez peut-être tester l’une des variantes de la recette qui gagnent en popularité depuis quelques jours sur les réseaux sociaux également!

Voici donc, sans plus attendre, 5 variantes à la recette virale de pâtes au feta sur TikTok :

1. Pâtes au fromage feta et champignons

La variante parfaite pour les personnes qui aimeraient tester cette recette virale, mais qui n’aiment pas les tomates! C’est tout simple : on remplace les tomates par des champignons de votre choix : champignons blancs, champignons de paris, ou même shiitake. Il est également possible d’y ajouter des épinards, pour encore plus de saveurs!

2. Pâtes au Boursin

À l’inverse, pour les personnes qui n’aiment pas le fromage feta, sachez que vous n’êtes pas seuls au monde puisqu’une autre variante utilisant du Boursin en remplacement du fromage feta devient de plus en plus populaire.

3. Pâtes au fromage feta et fraises

Pour remplacer les tomates de la recette originale, des internautes ont eu l’idée de remplacer les tomates par des fraises! Une idée audacieuse qui devrait plaire aux amateurs de mélanges sucré-salé!

4. Pâtes au fromage feta et poulet

Envie d’ajouter des protéines à votre plat de pâtes afin d’en faire un repas plus complet? Il suffit d’ajouter quelques tranches de poulet à votre recette. Pour encore plus de saveurs, vous pouvez même y ajouter un peu de paprika.

5. Recette végane de pâtes au fromage feta

Les véganes peuvent eux aussi profiter de la recette virale de l’heure en préparant une savoureuse version au tofu et aux noix de cajou.

