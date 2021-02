Paindémie: la boulangerie qui offre des «pop tarts» maison à 1$

La pandémie a vu naître de nouveaux concepts de boulangeries à la maison. Après Bread Pitt, voilà que la boulangerie Paindémie fait son apparition sur Instagram.

La boulangerie qui ne possède pas d’adresse physique propose ses produits via des commandes effectués sur sa page Instagram.

Les choix et les prix sont disponibles sous l’onglet «Menu» que vous trouvez au-dessus des publications.

Parmi les produits offerts en «pick up» ou à la livraison, vous retrouverez des viennoiseries congelées ou fraîches, des pains frais et surtout quelques surprenantes créations comme des «Propre-tarts» maison à 1$.

Les «Propre-tarts» sont offertes en deux saveurs soit au Nutella et aux fraises.

«Nous ajoutons un autre produit à notre menu: le PROPRE-TART, et non ce n'est pas une faute de frappe. Imaginez nourrir vos enfants (ou votre enfant intérieur) avec une alternative plus saine au pop-tart, mais sans tous les ingrédients imprononçables», peut-on lire sur leur compte Instagram.

Pour passer votre commande, il suffit d’envoyer un message, un fameux «DM», sur Instagram.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s