Voici comment cuisiner les céréales de mini pancakes populaires sur TikTok

Après le café Dalgona, c’est autour d’une nouvelle recette de se retrouver partout sur TikTok: les mini pancakes en bol de céréales!

Le concept est simple, on fait plusieurs petits pancakes, puis on les mange dans un bol avec du lait, comme des céréales. Les pancakes, qui sont comme des crêpes mais avec une texture plus épaisse et spongieuse, ont un goût sucré qui en fait de parfaites céréales!

Plusieurs créateurs sur Tik Tok partagent leurs expériences avec cette recette très tendance.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour savoir exactement comment cuisiner les céréales de pancakes!

Voici comment recréer les pancakes en céréales:

Pour votre pâte à crêpes, utilisez un mélange en boîte, ou bien la recette de pancakes de votre choix. Vous pouvez suivre cet exemple de recette juste ici. Transférez votre mélange crémeux à souhait dans un sac de pâtisserie ou une bouteille avec un embout de précision. Faites fondre le corps gras de votre choix dans une poêle, puis avec votre sac ou bouteille, faites de petits ronds de mélange à pancake. Quand un côté des mini pancakes est doré, retournez-les. Une fois que vous avez le nombre de mini pancakes désiré, déposez-les dans un bol, puis garnissez de beurre, sirop d’érable et de lait!

Vous pouvez aussi ajouter des fruits ou autres garnitures de votre choix. Pour ce qui est de la couleur, forme ou saveur des pancakes, laissez aller votre créativité!

