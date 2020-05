Le Majestique et le Bar Darling offrent ENFIN un menu pour emporter

Il y a de ces restaurants où le party pogne à tout coup. C’est le cas de Le Majestique situé sur le boulevard Saint-Laurent. L’établissement reconnu pour sa carte de vin nature, ses plats à partager et ses cocktails savoureux vient tout juste de lancer son menu pour emporter.

De concert avec le Bar Darling, Le Majestique propose des plats de fruits de mer, d’huîtres, de tartinade de maquereau fumé, de salade de quinoa et betteraves et plus encore.

On retrouve même le fameux (et savoureux) hot-dog 12 pouces du Majestique.

Vous pouvez passer votre commande du jeudi au dimanche de 17h à 21h par téléphone au 514-379-1233.

Le «pick up» de commande se fait au Bar Darling situé au 4328 boulevard Saint-Laurent.

