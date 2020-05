Molson t’offre de boire «gratuitement» dans ton bar préféré lorsqu’il sera rouvert

Les bars et restaurants à travers la province vivent une période bien difficile en raison de la pandémie de la COVID-19. Le moment où ils pourront enfin servir une bonne bière froide ou apporter un mets chaud à la table d’un client n’est pas près d’arriver si la situation ne s’améliore pas...

Pour venir en aide à ces entreprises, Molson a donc lancé une campagne de financement vraiment originale.

La brasserie montréalaise invite les Québécois à lever leur verre pour les bars du Québec lors de leur prochain 5 à 7 virtuel entre amis.

Molson offrira à ceux qui le font un certificat-cadeau de 25$ à échanger dans le bar ou le restaurant préféré du participant une fois que les établissements seront officiellement rouverts.

Tout ce que vous avez à faire pour vous prévaloir de ce 25$ de bière est de prendre une photo de votre écran où l’on aperçoit vos amis et vous en train de lever votre verre. Partagez ensuite la photo avec le mot-clic #5A7VIRTUEL et en identifiant @MolsonCanadian sur Instagram ou @Molson_canadian sur Twitter. N’oubliez pas non plus d’indiquer dans quel bar ou restaurant vous aimeriez soutenir avec cette campagne.

Une fois la publication faite, un représentant de Molson entrera en contact avec vous pour vous remettre votre certificat-cadeau. Si l’établissement que vous avez indiqué ne tient pas de produits Molson, le représentant vous proposera d’autres options où profiter de votre certificat-cadeau une fois la crise terminée !

Pour tous les détails de cette très cool campagne de financement, c’est ici !

