Le Régine Café et le Janine Café offrent maintenant leur menu à emporter

Nombreux sont les Montréalais qui ont dû attendre en file avant de pouvoir prendre place au Régine Café sur Beaubien ou au Janine Café dans Verdun.

Bien que les clients qui attendent à l'extérieur reçoivent des petites bouchées et des couvertures en hiver pour se réchauffer, attendre pour bruncher, c’est toujours un peu plate.

Avec la fermeture des restaurants en raison de la crise de la COVID-19, plusieurs établissements ont donc choisi d’offrir un menu pour emporter ou à la livraison. C’est désormais le cas du Régine Café et du Janine Café.

Les deux établissements proposent un menu brunch à emporter en plus d’une sélection de produits fins et de viennoiseries. La livraison est même possible chez Régine depuis le 6 mai et le sera chez Janine à partir du 20 mai.

Il y aura au moins un avantage à la crise du coronavirus... Plus besoin de faire la file pour bruncher chez Régine ou chez Janine!

