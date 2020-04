Le restaurant Mélisse est de retour avec un comptoir pour emporter «dog friendly»

Bonne nouvelle! Le magnifique restaurant Mélisse situé dans le Vieux-Montréal a repris du service.

Ouvert du mercredi au samedi entre 9h et 16h, l’établissement utilise en fait la fenêtre qui donne sur sa terrasse «dog friendly» pour accueillir les clients qui souhaitent passer une commande.

Le restaurant propose des options de prêt-à-manger comme un grilled cheese, une soupe du jour, des scones, des beignes et du café ainsi que des plats plus élaborés à rapporter à la maison. Ces derniers font partie d’un menu qui changera probablement toutes les semaines, selon les produits disponibles et les envies du chef.

Vous n’avez qu’à suivre les réseaux sociaux du restaurant pour savoir ce qui se trouve au menu exactement. De belles bouteilles de vin nature à prix doux peuvent également être ajoutées à votre commande.

Pour ceux qui se présentent avec leur pitou, le restaurant a décidé de concocter une petite gâterie maison au beurre de peanut spécialement pour les chiens. Votre animal sera donc très heureux de sortir prendre une marche pour aller chercher de la bonne bouffe.

Finalement, avec la fête des Mères qui approche, Mélisse propose un repas à précommander par téléphone au restaurant. Au menu pour maman : crème de navet et garniture d’oignons cipollini rôtis, rouleaux au chou et veau, sauce tomate, purée de pommes de terre, parmesan et herbes fraîches et gâteau au yogourt et aux framboises. Ce menu pour deux personnes coûte 55$.

Restaurant Mélisse

719 rue William, Montréal

