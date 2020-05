Dear Criminals fera des shows pour 1 ou 2 personnes à la fois au Lion d’Or

Comme l’avenir de la scène musicale de Montréal est incertain, le groupe Dear Criminals a voulu lancer une série de concerts sécuritaires pour venir en aide aux salles de spectacles qui ont des difficultés financières importantes en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le groupe vient tout juste d’annoncer une série de minis concerts très intimes au Lion d’Or durant lesquels un public composé d’une à deux personnes (résidant au même endroit) pourront assister à la prestation d’une seule chanson à la fois.

Le mini public pourra même choisir parmi 10 chansons du groupe, laquelle il désire écouter durant le concert privé.

Entre chaque mini show, le Lion d’Or sera nettoyé de fond en comble afin que la sécurité de tous ne soit pas mise à risque.

La série de concerts «LONE RIDE» aura lieu du 29 au 31 mai prochain (à moins que les directives de déconfinement du Gouvernement du Québec ne changent).

Voici la liste des chansons qui pourront être jouées durant le «LONE RIDE» :

Bad Black Days, Coco, Lies in Blue, Little Thief, Fuck the Stars, Plastic Flowers, Stay Tonight, Slowdisco, Thorns & Spades, Where We Started

Tous les détails de ces concerts ici!

