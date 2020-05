Il y aura 327 km de nouvelles pistes cyclables et piétonnes à Montréal cet été

L'été 2020 sera certainement bien différent des autres en raison de la pandémie de la COVID-19. Heureusement, il y a un peu d'espoir pour les Montréalais, puisque la Ville de Montréal vient tout juste d'annoncer que de nouvelles voies piétonnes et cyclables seront instaurées partout à travers la métropole.

C'est 327 km de voies piétonnes et cyclables qui seront mises en place dès juin pour inciter les Montréalais à se déplacer activement cet été.

Ces trajets relieront les espaces verts de la métropole, en plus de permettre un accès aux principales artères commerciales.

Voici les voies piétonnes et cyclables temporaires :

● Mont-Royal – Rachel: piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal et création d’un corridor piéton et cycliste sur la rue Rachel dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Ces axes permettront de relier les parcs du Mont-Royal, La Fontaine et Maisonneuve.

● Christophe-Colomb: création d’un corridor multifonctionnel dans l’axe de l’avenue Christophe-Colomb. Cet axe permettra de relier le fleuve Saint-Laurent à la rivière des Prairies. De plus, grâce à des liaisons locales, les parcs Frédéric-Back et Jarry seront reliés au réseau.

● Sainte-Catherine: retour de la piétonnisation sur la rue Sainte-Catherine Est. La rue Sainte-Catherine Ouest sera aussi réaménagée, les détails seront dévoilés sous peu par l’arrondissement de Ville-Marie.

● Saint-Laurent: ajout d’une voie cyclable unidirectionnelle, ainsi que d’espace pour les piétons et création de terrasses sur chaussée sur le boulevard Saint-Laurent, lorsque permis par la DRSP, grâce à des assouplissements réglementaires.

● Saint-Urbain: à l’instar de ce qui a été fait sur la rue de Rivoli à Paris, il y aura doublement de la piste cyclable pour permettre davantage de distanciation sur l’axe névralgique qu’est la rue Saint-Urbain.

● Saint-Denis: début des travaux du Réseau express vélo (REV). En partenariat avec la SDC rue Saint-Denis, la Ville trouvera des solutions pour permettre l’occupation du domaine public et pour aménager l’espace de façon sécuritaire.

● Ontario – Hochelaga: création d’un «transit mall», dont la conception est toujours en cours.

● De la Commune – Vieux-Montréal: piétonnisation de la rue de la Commune et ajout d’une piste cyclable. Parallèlement, l’arrondissement de Ville-Marie travaille à transformer les rues de ce secteur historique en « rues partagées ».

● Wellington: piétonnisation de la rue Wellington, à Verdun.

● Canal de Lachine – Notre-Dame: création d’un corridor de mobilité active sur la rue Notre-Dame, dans le Sud-Ouest, entre la rue Peel et Place Saint-Henri.

● Camilien-Houde – Côte-des-Neiges – Queen-Mary: bonification de la Cyclovia Camilien-Houde, qui s’étendra sur toute la fin de semaine, et intégration des corridors piétons sur les deux grandes artères du quartier Côte-des-Neiges.

● Gouin: à l’image du «Projet Poussette » proposé par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la Ville de Montréal souhaite faire du boulevard Gouin un sens unique afin de libérer de l’espace pour les piétons et les cyclistes. L’axe permettra aussi de désenclaver les quartiers les plus touchés par la crise actuelle.

Il y a de l'espoir!

Source: Ville de Montréal

