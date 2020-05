Distribution de fleurs gratuites dans Rosemont en juin

Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Rosemont-La Petite-Patrie, la distribution annuelle de fleurs gratuites sera de retour!

Pour pouvoir profiter de cette distribution, vous devez vous inscrire à l’infolettre de l’arrondissement afin de recevoir un formulaire que vous aurez à remplir. Ne tardez pas trop à compléter le formulaire une fois reçu via l'infolettre car ce sera premier arrivé, premier servi.

La date et le lieu exact de la distribution seront dévoilés par courriel aux participants qui se seront inscrits seulement. Par contre, on sait déjà que ce sera au début du mois de juin et que l'évènement au lieu en respectant les mesures de distanciation physique.

