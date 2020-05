22 activités sportives qui seront permises dès le 20 mai

Il y a de l'espoir la gang! La première phase de déconfinement des activités sportives du Québec est officiellement lancé et dès le 20 mai prochain la vie sera plus douce.

En plus des activités déjà permises comme la marche et la course, le Gouvernement du Québec a annoncé l'ajout de certaines activités en plein air qui permettent la distanciation physique de deux mètres entre les participants, qui n’impliquent pas de contacts entre les individus et dont les installations permettent d’assurer les mesures d’hygiène de base.

En tout c'est plus de 22 activités sportives à ajouter à votre «to do list» du printemps!

Voici donc les 22 activités sportives que vous pourrez pratiquer dès le 20 mai!

1. Athlétisme (épreuves de course et de lancer qui se déroulent à l’extérieur)

2. Aviron (embarcation simple seulement)

3. Canoë et kayak de vitesse (embarcation simple seulement)

4. Activités de cyclisme extérieures

5. Golf (quatuors permis)

6. Kayak de mer

7. Natation en eau libre (lacs)

8. Patin à roulettes sur route et sur piste

9. Ski à roulettes

10. Tennis en simple et à l’extérieur

11. Triathlon (natation en eau libre seulement)

12. Voile (embarcation simple seulement)

13. Canot et kayak d’eau vive et d’eau calme

14. Course à pied

15. Escalade de rocher

16. Kitesurf

17. Pêche à la journée

18. Planche à pagaie

19. Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure

20. Randonnée à cheval extérieure

21. Randonnée pédestre

22. Surf

Il faudrait attendre encore un peu pour ce qui est des sports pratiqués à l'intérieur et des entraînements dans les gyms. On ne lâche pas!





