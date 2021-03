11 activités à faire à Montréal au lieu de faire son ménage du printemps

Qui a dit que le ménage du printemps était obligatoire...? C’est ça. Donc on met la balayeuse et les produits ménagers de côté et on se monte une belle bucket list à faire ce printemps!

Après avoir passé l'hiver encabané, c'est le temps de sortir dehors et de profiter de ce que la ville a à nous offrir actuellement.

Voici donc 11 activités à faire ce printemps au lieu de faire son maudit ménage!

1. Aller voir une exposition

Plusieurs musées et galeries d'art ont enfin rouverts leurs portes et proposent de belles expositions. Peu importe celle que vous choisirez, les œuvres d’art vous feront certainement oublier la poussière qui s’accumule dans le fond de votre garde-robe.

• À lire aussi: Une exposition immersive avec David Saint-Jacques et Alexandra Stréliski à découvrir

• À lire aussi: MC Marquis fera une exposition «dans la vraie vie» durant tout le mois de mars

2. Manger son premier cornet de l'année

L'arrivée du printemps est le signal que vous pouvez recommencer à manger de la crème glacée! Quelques crèmeries sont déjà ouvertes ou ouvrent très bientôt alors c'est le moment d’aller vous chercher un bon cornet à déguster en marchant dans le quartier!

3. Faire un coffee crawl

On ne se tanne jamais de faire des coffee crawl à Montréal, car la ville déborde de petits cafés tous plus charmants les uns que les autres. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez consulter l'application Th3rdwave qui répertorie tous les cafés troisième vague de la ville.

• À lire aussi: Les meilleurs cafés de la rue Beaubien

• À lire aussi: 5 cafés délicieux à découvrir près d'un parc

4. Jouer les touristes sur le mont Royal

Le plus grand des classiques montréalais! Mais hey, on a dit n’importe quoi sauf du ménage, non!?

5. Manger un repas de cabane à sucre au soleil dehors

À défaut de pouvoir aller manger en famille ou entre amis à la cabane à sucre, commandez-vous plutôt un festin des sucres d'une cabane québécoise et dégustez le tout au gros soleil un samedi après-midi avec les amis sur Zoom!

• À lire aussi: Ce nouveau site rassemble 70 cabanes à sucre qui proposent des boîtes-repas pour emporter

• À lire aussi: 5 cabanes à sucre végétariennes ou véganes où commander son festin

• À lire aussi: 5 restos de Montréal où commander un menu des sucres pour se régaler

6. Prendre une grande marche au Jardin botanique de Montréal

Lors d'une belle journée, allez prendre une grande marche au Jardin botanique avec un livre à la main ou un balado dans les oreilles. L'accès aux jardins extérieurs est gratuit jusqu'au 30 avril et si vous voulez visiter les serres d'expositions vous acheter votre billet à date et heure fixe en ligne.

7. Se faire tatouer

Pourquoi ne pas changer le mal de place? Prenez un rendez-vous avec votre tatoueur préféré pour vous offrir enfin le tattoo dont vous rêvez depuis longtemps!

• À lire aussi: 8 artistes tatoueurs montréalais à qui donner carte blanche cet automne

8. Partir à l’aventure dans un quartier de Montréal

Mile-End, Outremont, Verdun, Rosemont, Vieux-Montréal, mettez le cap sur un quartier que vous ne connaissez pas beaucoup et partez découvrir ou redécouvrir les rues, les parcs et les commerces qui le composent.

9. S'acheter un bouquet de tulipes chez le fleuriste du coin

Le printemps, c'est la saison des tulipes. Allez donc vous acheter un bouquet chez votre fleuriste de quartier. En plus d'encourager des commerces locaux, vous ferez entrer le beau temps dans votre appart. Vous allez voir, votre bouquet vous fera oublier bien vite la vaisselle qui s'accumule dans l'évier!

• À lire aussi: 6 fleuristes qui livrent à Montréal pour se faire plaisir

10. Manger un dessert aux «Mini Eggs»

Un autre grand classique du printemps c'est un sac de «Mini Eggs»! Si vous êtes complètement accros à ces petits chocolats à la coquille de bonbon, vous devez absolument manger un dessert aux «Mini Eggs» pour vivre l'expérience complète!

11. Découvrir le nouveau café-boutique Casa Pablo

Ce nouveau café-boutique du Mile-Ex est l’endroit tout indiqué où aller flâner un beau dimanche. On peut y magasiner des lampes, de la vaisselle, des meubles et de la décoration vintage et neuve, des plantes tropicales et cactus, tout en buvant un délicieux café colombien. Le rêve!

• À lire aussi: Casa Pablo: un nouveau café-boutique où acheter des plantes et de la déco vintage

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s