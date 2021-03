La rue Beaubien est l’une des rues de Montréal où il fait bon se balader lors d’une belle journée ensoleillée.

De la Petite-Italie jusqu’à l’autoroute 25, la rue propose une tonne de commerces de tout genre, dont plusieurs délicieux restaurants et cafés dans l’arrondissement de Rosemont—La-Petite-Patrie.

Que vous ayez envie d’un latté pendant votre marche du dimanche matin accompagné d’une bonne viennoiserie ou bien que vous cherchiez un endroit pour télétravailler (lorsque ce sera permis à nouveau), il y a certainement un café sur la rue Beaubien qui peut vous accueillir.

Voici les meilleurs cafés de la rue Beaubien, selon l’équipe de Silo 57 :

Pista est un incontournable en matière de café sur l’île de Montréal. Il y en a un sur Masson et un autre dans le Quartier des spectacles, mais le tout premier café Pista a ouvert sur la rue Beaubien en 2016. L’endroit sert non seulement de l’excellent café de qualité (torréfié sur Masson), mais propose aussi de belles options pour casser la croûte entre 9h et 15h tous les jours. C’est également l’endroit tout indiqué où s’installer avec son ordinateur portable pour travailler un peu ou étudier.

500, rue Beaubien Est

Le café Chiado s’inspire du quartier du même nom et traversé par le tram n° 28 au Portugal. C’est pourquoi vous retrouvez dans ce café de la rue Beaubien des influences portugaises dans le mélange de torréfaction. Vous vous douterez bien aussi qu’un café du Chiado s’accompagne à merveille d’une bonne tartelette portugaise! Lorsque la température le permet, installez-vous sur la terrasse pour profiter des rayons de soleil!

1404, rue Beaubien Est

Le Elsdale est avant tout une fabuleuse buvette de quartier, mais l’établissement est également un café où vous pouvez vous rendre pour commencer votre journée du bon pied. L’endroit ouvre à 9h tous les jours et sert de l’excellent café et des pâtisseries. Si vous souhaitez profiter des belles journées, vous pouvez déguster votre café sur la terrasse ou encore au parc Molson, à quelques pas seulement.

2381, rue Beaubien Est

L’esprit de communauté qui règne dans ce café de la rue Beaubien est ce qui rend l’endroit vraiment unique et attachant. Les clients fidèles comme les curieux y entrent pour un bon café bien chaud et réconfortant. Vous aurez aussi probablement bien de la difficulté à résister aux viennoiseries présentées sur le comptoir.

1991, rue Beaubien Est

Le Cafellini est parfaitement placé à quelques pas de la station de métro Beaubien. C’est donc l’endroit tout indiqué où aller se chercher un café avant de se rendre au travail le matin, ou encore pour faire le plein de caféine en vous promenant sur la Plaza Saint-Hubert. Les mélanges de café du Cafellini ont été conçus en collaboration avec le microtorréfacteur de Montréal Café Barista.

758, rue Beaubien Est

Le café Colibri est un nouveau venu sur la rue Beaubien. Situé au croisement de la rue Chabot, l’établissement qui a ouvert en 2020 se veut un lieu qui célèbre la diversité culturelle. Le café y est délicieux et les mets faits maison inspirés de multiples cultures sont savoureux. Un café chaleureux à découvrir!

1952, rue Beaubien Est

Ce joli café de quartier sert non seulement de l’excellent café, mais également des smoothies qui ont très bonne presse. Les scones ne laissent pas leur place non plus et accompagneront votre allongé à merveille!

35, rue Beaubien Est

