5 hôtels où manger «comme au restaurant» durant Montréal en Lumière

En temps de pandémie, le festival annuel gastronomique Montréal en Lumière a usé de créativité! En effet, les épicuriens en ville pourront se délecter de repas cinq étoiles avec le forfait Couette et gastronomie, qui allie hôtels et restaurants.

Un repas savoureux, une nuit à l'hôtel... Voilà un petit luxe à s'offrir pour faire changement de la routine!

Voici donc 5 menus des plus alléchants à déguster sous la couette!

1. Forfait « Couette, fourchette et bulles » au Fairmont Le Reine Elizabeth

Dans une suite au Fairmont Le Reine Elizabeth, c’est le luxe total : chambre confortable, repas gastronomique de cinq services et bien sûr champagne! Pour le festival, on prépare deux choix de menu : végétarien ou terre & mer. Les produits locaux sont en vedette avec des assiettes comme le filet de veau du Québec avec champignons sauvages, migneron, pommes de terre crémeuses et légumes rôtis et sauce Périgueux. Un petit déjeuner pour deux est aussi compris.

*À partir de 536$ en occupation double

Réservez ici.

2. « Forfait gastronomique Ikanos » au Saint-Sulpice et Ikanos

Le restaurant de fine gastronomie grecque et son chef Constant Mentzas s’associent à l’hôtel Saint-Sulpice du Vieux-Montréal pour une expérience en chambre qui a du goût! La boîte dégustation qui comprend une bouteille de vin est composé surtout de poissons et de fruits de mer. On débute par un sashimi hiramasa et un maki de crabe. Puis, on poursuit avec un poireau brûlé, crème fraîche et caviar avant de s’attaquer au plat de loup de mer, chou-fleur, raisin et noisettes. Pour combler la dent sucrée, on termine avec un gâteau opéra.

*À partir de de 375$ en occupation double

Réservez ici.

3. « Forfait gastronomique en chambre » à l’Hôtel Le Germain

En plein cœur du centre-ville, l’Hôtel Le Germain et son restaurant le Boulevardier ont également mis en place le forfait gastronomique en chambre qui comprend une nuitée dans une chambre ultra-confortable, un repas quatre services, une bouteille de vin, un petit déjeuner et même le stationnement! Côté menu, on salive avec les choix d’un thon albacore ou du flanc de porc en entrée. En plat principal, pintade fumée avec topinambour, flétan en croûte de brioche et nori ou l’agneau braisé sauront ravir vos papilles gustatives!

*À partir de de 436$ en occupation double

Réservez ici.

4. « Qui soupe, dort! » à l’Hôtel Monville

Dans le Quartier latin, le carrefour gastronomique Le Central collabore avec l’Hôtel Monville pour un séjour délicieux. Les invités ont amplement le choix de menu, car les restaurants Heirloom, Thip Thip, Ho Lee Chix et Morso participent tous au forfait « Qui souper, dort! ». Si vous avez plus le goût de pizza, le Heirloom prépare deux variétés de pizzas dont la sopressata piquante. Si vous avez toutefois envie de cuisine chinoise, le Ho Lee Chix vous concocte ses fameux morceaux de poulet frit.

*À partir de 209$ en occupation double

Réservez ici.

5. « Tout en tendresse » à l’Hôtel Vogue

Le restaurant français La Société nous propose aussi un souper de quatre services en chambre à l’Hôtel Vogue. On nous prépare en mise en bouche un cappuccino de courge et pomme de terre douce rôtie. En entrée, vous avez le choix entre un foie gras maison avec brioche grillée ou un nem de chèvre chaud. Comme plat de résistance, on se laisse tenter par un burger de homard garni de tapenade câpres et algues, fenouil, mayonnaise à l’aubergine grillée et servi avec croquette de pomme de terre ou un carré d’agneau flambé accompagné d’un crumble de légumes d’hiver au parmesan. Pour terminer en beauté, on se délecte avec une crème brûlée à l’érable.

*À partir de 479$ en occupation double

Réservez ici.

