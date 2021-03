Un coffret de lecture pour comprendre le féminisme à s’offrir

Comme le 8 mars marque la Journée internationale des femmes, le mot féminisme est sur toutes les lèvres actuellement.

Si le mouvement vous intéresse et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, Lison.ca est là pour vous aider.

L’entreprise montréalaise qui propose des coffrets de lecture de tout genre a développé un coffret thématique qui met en lumière le féminisme.

Le coffret «Féminisme 101» fait en partenariat avec la talentueuse illustratrice Maia Faddoul, est composé d’un ou plusieurs livres soigneusement sélectionnés pour vous aider à mieux comprendre le féminisme ainsi que les concepts de charge mentale, de culture du viol, d’intersectionnalité ou de «boysclub».

Vous avez le choix entre quatre différents types de lecture: essais féministes, bande dessinée, roman ou poésie. Les montants varient entre 39,90$ et 59,90$ selon votre choix et il est également possible de sélectionner plus d’un type de lecture.

Chaque boîte de Lison.ca arrive à votre porte avec des produits surprises, tous issus de commerces locaux et artisanaux promouvant l’entrepreneuriat féminin au Québec.

En plus de son fabuleux coffret «Féminisme 101» à s’offrir ou à offrir en cadeau, Lison.ca propose aussi une version pour les 6 à 12 ans nommée «L’apprenti·e féministe». Il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser les jeunes filles et garçons aux enjeux féministes.

Ces incroyables coffrets thématiques, comme les coffrets mensuels, sont disponibles sur le site de Lison.ca.

