La nouvelle collection extérieure de l'entreprise DE GASPÉ est sublime

L’entreprise montréalaise DE GASPÉ est reconnue pour faire et vendre des meubles de grande qualité, avec un design intemporel.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, DE GASPÉ a donc décidé de s’associer avec l’entreprise italienne Pedrali afin de dévoiler une gamme de meubles extérieurs tout simplement magnifique.

Parmi la collection, on retrouve des tables d’appoint colorées, des chaises pour salle à manger extérieures, des chaises longues magnifiques, et plus encore.

Il est certainement facile de s’imaginer bien installé dans sa cour ou sur son balcon, avec un petit cocktail à la main, dans ce mobilier de jardin coloré!

