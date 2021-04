Une «farm house» de 1939 complètement rénovée à vendre pour 680 000$ à Mirabel

Les amateurs de style «farm house» tomberont certainement sous le charme de cette incroyable propriété présentement à vendre pour 680 000$ à Mirabel.

Remax

La maison construite en 1939 a subi d’impressionnantes rénovations afin d’offrir aux futurs acheteurs la tranquillité d’esprit et un environnement lumineux.

La propriété offre donc un total de trois étages complètement rénovés.

Remax

La cuisine possède un immense îlot de 10 pieds où cuisiner et s’attabler. On y retrouve deux lavabos, un sur l’îlot et un second double sur le comptoir de cuisine. Les comptoirs sont en quartz.

Remax

Dans le salon trône un magnifique foyer au gaz pour se réchauffer.

La maison possède de nombreuses fenêtres ce qui la rend extrêmement lumineuse.

Remax

On retrouve un total de quatre chambres à coucher dans la maison ainsi que deux salles de bain complètes avec de la céramique haut de gamme.

L’incroyable maison se trouve sur un vaste terrain qui offre une vue sur les champs avoisinants.

Remax

Si vous cherchez une maison clé en main qui a un peu d’histoire, cette propriété est pour vous!

Remax

De plus, Mirabel se trouve à seulement 50 minutes de Montréal!

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 680 000$ par Chantal Métayer de Remax.

