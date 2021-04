COVID-19: tout ce que vous devez savoir sur la conférence de presse du 6 avril

Au lendemain du long congé pascal, le premier ministre du Québec a convié la population à une conférence de presse, qui s'est tenue sur le coup de 17h le 6 avril. De nouvelles mesures ont été imposées.

Une semaine après avoir annoncé le durcissement des mesures sanitaires dans quatre régions administratives du Québec, François Legault resserre l’étau ailleurs dans la province et annonce des mesures préventives ciblées tant pour les zones orange que les zones rouges afin de limiter le plus possible le nombre de contacts sociaux.

Voici donc les points à retenir de la conférence de presse du 6 avril 2021:

Les gyms en zone rouge devront refermer leur porte à compter du 8 avril.

Les élèves de 3 e , de 4 e et de 5 e secondaire en zone rouge devront revenir à l’école en alternance à compter du 12 avril. Les activités parascolaires sont annulées.

, de 4 et de 5 secondaire en zone rouge devront revenir à l’école en alternance à compter du 12 avril. Les activités parascolaires sont annulées. Le couvre-feu demeure à 21h30 en zone rouge.

La capacité d’accueil des lieux de culte est limitée à 25 personnes en zone rouge.

En zone orange, la capacité d’accueil des lieux de culte est limitée à 100 personnes, et les élèves du primaire devront porter le masque à l’école.

Le vaccin d'AstraZeneca sera disponible aux 55 ans et plus à travers le Québec dès le 8 avril.

*Les régions en zone rouge sont les suivantes: Capitale-Nationale, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s