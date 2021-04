COVID-19 : tout ce que vous devez savoir sur la conférence de presse du 31 mars

Un nouveau jour, de nouvelles restrictions! Durant la conférence de presse qui se déroulait ce mercredi 31 mars, le premier ministre François Legault a annoncé quelques resserrements afin de venir à bout de la troisième vague de la Covid-19 qui sévit présentement partout à travers la province.

La propagation fulgurante du virus dû entre autres aux nouveaux variants préoccupe de plus en plus le gouvernement qui a donc choisi de faire des changements dans certaines zones du Québec.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la conférence de presse du 31 mars 2021:

1. Quatre régions passent en zone rouge: la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l’Outaouais et le Bas-Saint-Laurent. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est surveillé de très près.

2. Québec, Lévis et Gatineau seront sur pause durant 10 jours, jusqu'au lundi 12 avril. Les commerces non essentiels, les écoles, gyms, salons de coiffure et autres seront fermés durant cette période. Le couvre-feu sera également à 20h dans ces trois villes.

Heureusement, Montréal n'est pas touché par ces nouvelles mesures!

Plus de détails suivront!

