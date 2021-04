Des conseils pratiques pour fabriquer une boîte à potager ou à fleurs pour embellir votre espace extérieur

En collaboration avec

Le désir d’avoir un jardin ou un potager (ou les deux!) est plus fort que jamais chez plusieurs – surtout avec l’arrivée du printemps et des belles journées.

Comme il était plutôt difficile de tout se procurer pour jardiner l’an dernier, il se peut que vous ayez aménagé votre cour ou votre terrasse avec les moyens du bord.

Cette année, c’est l’occasion de vous reprendre et de finalement construire cette fameuse boîte dont vous rêvez qui pourra accueillir vos fruits et légumes ou bien vos fleurs.

Si vous êtes du type créatif et autodidacte, vous pouvez très bien faire votre propre plan ou vous laisser guider par l’inspiration des récoltes à venir.

Sinon, une petite recherche en ligne et sur des blogues rénos vous donnera plein de belles idées pour créer des boîtes en bois de toutes sortes de tailles, hauteurs et styles.

Avant de sortir le «gun» à clou et la colle à bois, il est important de considérer les matériaux à utiliser. Même si le bois traité est très populaire dans les aménagements extérieurs, il est à proscrire au potager.

Préférez plutôt une essence de bois comme le cèdre qui ne contient aucun produit chimique nuisible à la santé et qui contient des huiles naturelles qui le protègent contre la pourriture.

Question de faire le bon choix, tournez-vous vers de vrais experts comme ceux de chez Patrick Morin qui pourront vous orienter vers les bons matériaux. Ces pros du service-conseil pourront aussi vous aider à déterminer la quantité de bois nécessaire selon votre plan et les outils dont vous aurez besoin pour le réaliser. Au passage, ils pourront même vous donner quelques trucs et solutions pour les petits défis que vous pourriez rencontrer.

D’ailleurs, l'équipe d'experts de Patrick Morin recommande dans son article Quel bois utiliser dans le potager de :

- Percer des trous au fond de la boîte ou laisser un peu d’espace entre les planches du fond afin que l’eau circule.

- Agrafer une toile géotextile dans la boîte. Elle servira à bien conserver la terre riche dans la boîte. Si la boîte est placée directement sur le sol, il est préférable d’étendre la toile sur le gazon, sous la boîte, afin de protéger le bois et d’étouffer le gazon.

- Éviter la teinture et opter pour une huile minérale.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans la construction d’une boîte pour potager ou pour fleurs et à jardiner tout l’été!

Commencez à vous équiper ici et venez les voir en magasins.

Pour encore plus d’idées de projets à réaliser, de conseils de pros et de matériaux de toutes sortes, visitez www.patrickmorin.com et consultez leur blogue Inspirations & Conseils.