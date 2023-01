Cette boulangerie et boucherie d'Hudson ferme son bar à vin après quatre ans de service

Avec ses arbres matures, ses habitants sympathiques et son architecture anglo-saxonne, Hudson fait partie de ces villes qui charment instantanément.

De ses institutions, on y retrouve le Furley, cette boulangerie et boucherie qui est rapidement devenu un établissement essentiel du coin.

Pour ravir les amateurs de bons vins et de bonnes bouffes, le Furley avait ouvert le Petit Furley il y a quatre ans. On s'y rendait pour la carte de vin et les petits plats à partager mettant en vedette de la viande de première qualité et du pain frais.

Voilà que les propriétaires ont annoncé aujourd'hui la fermeture du bar à vin le Petit Furley. La raison de la fermeture repose principalement sur le fait que les propriétaires désirent consacrer plus de temps à la boulangerie, à la boucherie et aux événements. C'est donc un mal pour un bien...

Pourtant, nombreuses seront les personnes qui seront en deuil dans les prochains jours. Déjà, dans la section commentaire de la publication annonçant la fermeture, les pleurs déferlent et plusieurs mentionnent qu'ils s'ennuieront des jeudis steak frites.

Heureusement, le Furley sera toujours là pour servir de délicieux pains et produits maison.

411B, Main Road, Hudson

