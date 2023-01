6 idées d’escapades hivernales pour décrocher du quotidien à moins d’une heure de Montréal

Envie de planifier un petit road trip en couple ou entre amis cet hiver? Direction Petite Nation en Outaouais pour un séjour en nature à moins d’une heure de route!

Il n’y a pas de meilleure façon de profiter de l’hiver que de s’évader en nature dans un lieu où il est possible de dormir, manger (ou cuisiner) et pratiquer une variété d’activités extérieures sur le même site.

Et parce qu’on adore explorer de nouveaux endroits, on se laisse séduire par une escapade à la découverte des jolis villages de Petite Nation.

Voici donc 6 idées d’escapades hivernales en Petite Nation:

Crédit: Myriam Baril-Tessier

C’est le repère de prédilection des adeptes de la nature pour un séjour en forêt! En journée, vous pourrez vous dégourdir les jambes en faisant de la raquette, du ski de fond, du ski hok, de la randonnée, du fatbike ou de la luge autrichienne tandis qu’en soirée, vous pourrez vous réchauffer dans votre refuge à la chaleur du poêle à bois. Pour des paysages enneigés à couper le souffle, rendez-vous au sommet de la tour d’observation ou au belvédère du mont Grand-Pic, niché à 426 mètres d’altitude. Bonne nouvelle: les chiens en laisse sont permis sur les sentiers et dans les hébergements!

Crédit: On the GO

Cet établissement en nature porte très bien son nom! Vous pourrez y pratiquer une foule d’activités de plein air: du ski hok à la raquette, en passant par la glissade sur tube, le patin à glace et le ski de fond. Vous n’avez pas d’équipement? Pas de stress! Cette base de plein air propose la location. Après une belle journée à l’extérieur, vous pourrez passer la nuit dans un micro-refuge ou dans un dôme géodésique.

Crédit: Fairmont Le Château Montebello

Vous aimeriez vivre la vie de château le temps d’un week-end? C’est exactement ce que vous propose ce luxueux hôtel reconnu pour son charme rustique et son confort total. Au programme: gastronomie, détente au spa et à la piscine, ski de fond, randonnée pédestre, excursion en motoneige et feu de joie en soirée, le tout sans jamais quitter le site de l'hôtel.

Crédits: Kenauk Nature et On the GO

Offrez-vous une expérience hors du commun en séjournant dans cette pourvoirie située au cœur de l’une des plus grandes réserves naturelles privées en Amérique du Nord! Ici, vous pourrez non seulement vous détendre, mais également pratiquer de nombreuses activités de plein air comme le traîneau à chiens, la raquette, le ski de fond et la pêche blanche. Avec ses 260 km2 de territoire et ses 60 lacs, ce lieu enchanteur vous promet des paysages hivernaux à couper le souffle!

Crédit: Auberge Couleurs de France

Laissez-vous tenter par un séjour tout inclus dans un authentique chalet en bois rond situé en plein cœur d’une érablière. Lors de la réservation, n'oubliez pas de demander une chambre équipée d’une baignoire à remous où vous pourrez relaxer avec un verre de vin à la main devant votre série préf, pour ensuite vous installer confortablement dans votre grand lit. Pour admirer les magnifiques paysages enneigés, optez pour une excursion guidée en motoneige ou en traîneau à chiens.

Crédits: Mathieu Dupuis et SÉPAQ

Si vous cherchez un endroit parfait pour profiter d’une foule d’activités, ne cherchez pas plus loin! Ces chalets bien équipés (vous n’avez qu’à apporter votre nourriture, votre vin nature et votre literie) vous offriront une jolie vue sur le lac Simon pendant que vous cuisinerez ou que vous dévorerez un bon roman. Et pour prendre l’air, rendez-vous dans les 17 km de sentiers de ski de fond et de raquette!

Cet hiver, passez en mode Outaouais en réservant une escapade en couple ou entre amis qui vous fera décrocher du quotidien!