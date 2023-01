Ce restaurant de tapas indien vient d’ouvrir une deuxième adresse et on est aux anges

Le très populaire Restaurant India Rosa de l’avenue Mont-Royal, ouvert depuis 2018, vient d’ouvrir sa très attendue seconde adresse dans le quartier Griffintown.

• À lire aussi: Les 12 destinations pour un voyage des plus foodies

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants indiens de Montréal

Plus grande, plus chic, et incroyablement jolie, c’est l’endroit idéal où se retrouver entre amis pour savourer un excellent repas aux saveurs indiennes.

Courtoisie

Fort du succès de leur première adresse sur le Plateau Mont-Royal, la famille Sandhu, également propriétaires du Restaurant Sandhu et de Guru Bistro, se lancent dans un deuxième défi dans le quartier effervescent de Griffintown, toujours à Montréal.

Le design du nouvel endroit de 6 000 pieds carrés est conçu pour mettre en valeur le cachet de l’immeuble avec des matériaux tels que du bois et du béton. Draperies et pergola sont également présentes, histoire d’ajouter courbes, textures et lumières à l’esprit végétal des lieux. C’est l’artiste Aurore Danielou qui a conçu l’incroyable murale de l’endroit.

Petite nouveauté également ajoutée, chaque mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir, les clients pourront profiter de l’ambiance d’un DJ sur place pour animer la soirée.

Le traditionnel brunch fusion-indien qui a fait la renommée du India Rosa sera servi les samedis et dimanches dès 10 h.

Les amateurs de plats indiens et de tapas seront heureux d’apprendre qu’il sera également possible de profiter d’une formule «Tapas & Cocktails», avec un choix de 18 tapas d’une carte variée de 50 cocktails.

Mets terre & mer, et mets végétariens sont bien évidemment toujours disponibles sur le menu habituel.

1050, rue Wellington, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s