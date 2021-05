Une maison de rêve décorée par Camille Charland Perez à vendre pour 597 870$ à Ayer’s Cliff

Cette magnifique propriété, située à Ayer’s Cliff en Estrie, est unique en son genre. La maison a d’ailleurs été au cœur d’un épisode de «Rénover pour louer» sur les ondes de CASA, avec la designer Camille Charland Perez.

Royal LePage

La propriété est composée de trois unités distinctes qui sont faciles à louer à court terme sur Airbnb, par exemple, ou encore pour partager avec d’autres membres de votre bulle.

La première unité de style loft permet aux habitants de dormir dans un environnement chaleureux et moderne.

Royal LePage

Chaque pièce possède un plancher en bois franc.

Royal LePage

L’unité principale est plus vaste et possède un total de 3 chambres et une grande aire ouverte avec un foyer au bois.

Royal LePage

Royal LePage

Royal LePage

La troisième unité, qui se trouve à l’étage, propose un environnement de style loft avec une chambre et l'accès à une terrasse sur le toit.

Royal LePage

Les deux plus petites unités possèdent chacune un foyer au gaz.

Royal LePage

En tout, la maison possède quatre chambres à coucher, cinq salles de bain et une salle d’eau.

Royal LePage

La propriété, construite en 1940, possède un design unique qui rappelle celui d’une vieille ferme.

Royal LePage

Royal LePage

La maison pourrait servir de bigénération ou encore de propriété à louer à court terme.

Royal LePage

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 597 870$ par Catherine Plamondon de Royal LePage.

