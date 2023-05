[PHOTOS] Les plus beaux «frenchs» spottés à Metro Metro qui vous feront croire en l’amour

Il y avait de l’amour à la tonne pendant la troisième édition du festival Metro Metro qui se déroulait du 19 au 21 au Parc olympique.

Pas de doute, les festivaliers s’aiment fort et n’ont pas peur de le montrer.

Ces couples magnifiques ont d’ailleurs accepté de participer à notre #KissCam pour prouver à tout le monde que l’amour, c’est ce qu’il y a de plus beau.

Voici donc les beaux «frenchs» qui vous feront croire en l’amour!

1. Dorianne et Nicolas

Silo 57

En couple depuis 3 mois

2. Joe et Hailey (à gauche) et Talia et Carter (à droite)

Silo 57

En couple depuis 4 ans et demi et en couple depuis un an

3. Christine et Brooke

Silo 57

En couple depuis 1 an

4. Angélique et Chris

Silo 57

En couple depuis 2 ans et demi

5. Laurent et Julie

Silo 57

En couple depuis 3 ans

6. Catherine et Cast

Silo 57

En couple depuis un an

7. Bianelle et Pascal

Silo 57

En couple depuis 3 ans

8. Emma et Cody

Silo 57

En couple depuis 3 ans

9. Ella et Jake

Silo 57

En couple depuis 10 ans

10. Jesse et Anastasia

Silo 57

En couple depuis 3 ans

11. David et Victoria

Silo 57

En couple depuis 3 ans

