Un parfait chalet en bois rond sur le bord de l’eau à vendre pour 425 000$ au Lac-des-Seize-Îles dans les Laurentides

Impossible de résister au charme de ce joli chalet en bois rond situé au cœur des Laurentides.

Christian-Olivier Ducharme

La propriété construite en 1943 est le parfait pied à terre pour les amoureux de plein air. En plus de son décor rustique et chaleureux, la propriété se trouve au bord du Lac-Des-Seize-Îles et propose une vue magnifique de la nature environnante.

Christian-Olivier Ducharme

À l’intérieur, les murs en bois rond se retrouvent dans toutes les pièces.

On retrouve un espace ouvert avec le salon, la salle à manger et la cuisine.

Christian-Olivier Ducharme

Un total de trois chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain se trouvent dans le chalet.

Le chalet trois saisons est idéal pour jouir de la saison chaude en bonne compagnie puisqu’il possède également deux balcons. Des arbres matures entourent la propriété, ce qui lui confère beaucoup d’intimité!

Christian-Olivier Ducharme

Le joli chalet est à vendre pour 425 000$ par Christian-Olivier Ducharme de ReMax. Tous les détails ici.





