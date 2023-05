5 idées de décoration à emprunter à l’hôtel HONEYROSE à Montréal

D’inspiration Art déco, niché sur le boulevard De Maisonneuve Ouest au coin de la rue de Bleury, l’hôtel HONEYROSE est le nouveau venu à Montréal.

• À lire aussi: Honeyrose : un intrigant nouvel hôtel inspiré des années 20 bientôt à Montréal

C’est tout le talent du réputé designer Zébulon Perron (café Constance, Bloom Sushi, Café Parvis et plus) qui se cache derrière les plans du lobby et des somptueuses salles de bain.

Hôtel Honeyrose

Élégant, glamour, tout en étant accessible, ce nouvel hôtel risque de devenir le repaire des personnes qui cherchent à se loger au cœur de l’action à Montréal.

Hôtel Honeyrose

De nombreux artistes locaux ont apporté leur touche au projet : les toiles de la peintre montréalaise Roxanne Sauriol Hauenherm, alias Roxy Peroxyde, habillent les murs des chambres des illustrations uniques créées par CHACHA, une firme créative des Cantons-de-l'Est, ornent les tapis des corridors des chambres.

Complètement inspiré par ce nouveau lieu branché, Silo 57 a repéré quelques idées de décoration à piquer à l’hôtel HONEYROSE. Les voici:

Bienvenue dans les années folles!

1. Le mobilier rose

2. Le tapis Art Déco

ACHETEZ ICI

3. Les accessoires «vintage»

4. Les touches dorées et réfléchissantes

5. Les franges

• À lire aussi: 5 idées de décoration à emprunter à l’hôtel Rose Thé de La Ciotat, en France

• À lire aussi: 5 idées de décoration à emprunter à l'hôtel Wave à Orlando

Hôtel HONEYROSE - Ouverture le 30 mai 2023

255, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

Ces vidéos pourraient vous plaire:

s

s