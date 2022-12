Honeyrose : un intrigant nouvel hôtel inspiré des années 20 bientôt à Montréal

Si vous rêvez d’une escapade, peut-être serez-vous charmé par le décor unique et luxueux du tout nouvel hôtel Honeyrose à Montréal. Ce dernier ouvrira ses portes au printemps prochain et ça promet d’être FA-BU-LEUX!

On y retrouve même le travail du designer Zébulon Perron (Café Constance, Marcus Montréal, Café Parvis et plus!) qui signe le luxueux décor du lobby, du restaurant et du café situés dans cet établissement unique.

On y retrouve donc une belle sélection de divans et de bancs en velours, de la dorure partout et des motifs enveloppants qui vous feront voyager dans le temps.

Pour le moment, nous avons seulement accès au visuel des plans de l'hôtel et voici ce que ça donne:

Hôtel Honeyrose

Hôtel Honeyrose

Un peu partout à travers l’hôtel, on peut également observer le travail d’artistes québécois. Que ce soit par le design ou encore les peintures accrochés au mur, tout a été savamment choisi afin de créer une ambiance feutrée et unique.

L’établissement situé au cœur du Quartier des spectacles sera certainement l’endroit parfait pour faire un «staycation» durant la saison des festivals.

On a déjà hâte d'en savoir plus!

L'ouverture de l'Hôtel HONEYROSE est prévue pour le printemps 2023. Suivez-les ici pour tout savoir.





