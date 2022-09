Un bal de Noël Harry Potter débarque à Montréal et voici ce que vous devez savoir

Non, vous ne rêvez pas! Un bal de Noël magique sous la thématique Harry Potter aura bel et bien lieu cet automne à Montréal.

Après avoir conquis le public montréalais avec le Bal Bridgerton, Fever, la plateforme mondiale pour la découverte d’évènements et de loisirs, collabore cette fois avec Warner Bros. Themed Entertainment pour offrir une grande célébration de Noël façon Harry Potter.

Que vous soyez complètement adepte de l’univers magique de J.K. Rowling ou que vous ayez seulement envie de vivre une expérience hors du commun, ce Grand Bal de Noël risque de vous plaire. Au programme : une ambiance et des décors incroyables, des interactions amusantes et festives avec les hôtes costumés et des séances photo. Il sera également possible de se régaler de plats et boissons thématiques et retrouver de nombreux produits du monde des sorciers.

Les amateurs de la saga Harry Potter reconnaitront certainement des moments emblématiques inspirés des histoires magiques de J.K. Rowling et des scènes tirées des films.

Ce n’est pas obligatoire, mais les participants au bal sont invités à se vêtir de vêtements dignes du monde des sorciers. C’est le temps de sortir sa baguette magique et de retomber en enfance!

Le Bal de Noël Harry Potter prendra vie dès le 25 novembre prochain au Salon 1861 dans Griffintown. L’expérience qui dure entre 2h et 2h30 sera offerte à raison de quelques sessions tous les jours de la semaine.

Le prix des billets sera d’environ 85$. La vente débute officiellement seulement le 8 septembre, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la «liste d’attente» pour recevoir à l’avance des informations sur la disponibilité́ des billets. Comme la quantité sera limitée et que ce genre d’évènement est toujours bien populaire, on vous encourage fortement à ne pas attendre trop longtemps pour vous procurer des billets.

Montréal est l’une des quatre villes à travers le monde avec Milan, Houston et Mexico à recevoir cette expérience magique. C’est donc à ne pas manquer!

Harry Potter: Le Grand Bal de Noël

Dès le 25 novembre (plusieurs fois par jour)

Salon 1861 - 550 avenue Richmond, Montréal

Billets en vente dès le 8 septembre à 11h 2022

