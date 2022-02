La fameuse fondue Suisse de l’Auberge Saint-Gabriel servie sous un dôme féérique cet hiver

Envie de vivre une expérience hors du commun en plein Vieux-Montréal?

L’Auberge Saint-Gabriel offre la possibilité de déguster la fameuse et délicieuse fondue Suisse de Marc Bolay, sous les étoiles, dans un dôme installé sur la terrasse hivernale de l’établissement.

Au total, ce sont trois dômes qui seront disponibles dès le 17 février. Chaque dôme peut accueillir de 2 à 8 personnes et peut être réservé pour une durée maximale de deux heures. Le coût de la privatisation du dôme s’élève à 75$ et n’inclut pas la nourriture et les boissons.

Le menu mettant en vedette la fondue Suisse du propriétaire de l’Auberge Saint-Gabriel coûte 85$ par personne avant taxes et frais de service. Il comprend un verre de bulles à l’arrivée, un plateau de charcuteries, la fondue au fromage, du pain et des légumes à tremper puis une poire Belle-Hélène avec glace aux amandes et sauce au chocolat pour dessert.

Si vous souhaitez être parmi les chanceux qui dégusteront cet incroyable menu à la belle étoile, dans un dôme chauffé avec votre douce moitié ou vos bons amis, vous n’avez qu’à réserver votre place sur le site de Dine at Dome. L’expérience est offerte du mardi au samedi jusqu’au 30 avril 2022.

Auberge Saint-Gabriel

420 rue Saint-Gabriel, Montréal

