9 Tail Fox: un premier restaurant à tapas coréen à faire saliver dans Saint-Henri

C’est les chefs Jongwook Lee et WonGoo Joun, originaires de Corée tous les deux, qui s’occupent des fourneaux de cette nouvelle adresse dans Saint-Henri.

Dans un article, Eater Montréal retrace leur parcours en soulignant que les deux chefs se sont d’abord rencontrés au restaurant Big In Japan. Par la suite, Joun est allé peaufiner ses techniques dans les cuisines du Pullman, Maison Boulud et Pastel. De son côté, Lee fut longtemps le sous-chef du Cadet.

Pendant la pandémie, les deux chefs se sont retrouvés au restaurant Bar Otto.

Depuis août 2022, ces deux parcours impressionnants se retrouvent au 9 Tail Fox, au grand bonheur de plusieurs.

Le tandem s'est mandaté d’ouvrir les horizons de la scène culinaire coréenne à Montréal. Reprochant que celle-ci se contente souvent de bibimbap ou de bulgogi, chez 9 Tail Fox, les clients pourront commander des spécialités asiatiques apprêtées avec une touche bien d’ici.

Le menu présente des tartares de bœuf, des huîtres, des dumplings, des crudos, du riz frit et un gyeranjjim (des œufs coréens servis dans un bouillon au nori et aux anchois). Le prix des plats à partager varient entre 9$ et 28$.

Agrémentez votre repas d’un délicieux Suju, un spiritueux populaire en Corée. Une carte de vins d’importation privée est aussi disponible.

Le restaurant propose 40 places assises et 30 places en terrasse lors des mois d’été.

Une adresse à découvrir!

3401 rue Notre-Dame Ouest

Mercredi et dimanche 17h30 à 22h

Jeudi au vendredi: 17h30 à 23h

