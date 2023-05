Café Collectif: un nouveau festival débarque ce mois-ci avec du café à volonté

Excellente nouvelle! Un tout nouveau festival annonce sa venue en ville ce printemps, et ce sont les amateurs de café de spécialité qui sautent de joie.

• À lire aussi: Quoi faire à Montréal en mai: 20 activités à inscrire à l'agenda

Nommé Café Collectif, ce festival souhaite avant tout rassembler et promouvoir le talent des torréfacteurs·ice·s de la province. Une équipe passionnée de baristas dévoués à mettre en avant l'industrie du café et le travail des producteurs à la ferme se cache dans le comité organisateur.

Les participants pourront profiter de l’occasion pour rencontrer et découvrir les produits de plus de 30 torréfacteurs·ice·s pendant 3 jours. Sur place, ils auront également la possibilité d'acheter les sacs de café de leurs torréfacteurs·ice·s coup de cœur.

Au programme: des dégustations, du café à volonté, des échanges et des discussions entre trippeux et trippeuses de café. Le tout se déroulera au Work In Progress (WIP), un espace de deux étages ou le marché de torréfacteurs s'installera au rez-de-chaussée. Des équipements et accessoires seront aussi disponibles pour ceux et celles qui souhaitent bonifier leur expérience café à la maison.

C'est au deuxième étage que se cacheront des espaces de dégustation et des tables de discussions, réservés pour les professionnels.

Derrière le projet se cachent la gang du Café Pista et le torréfacteur Zab Café qui ont pris le pari d’organiser cet événement qui promet de devenir un immanquable chaque année.

À noter qu’il faut mettre la main sur des billets pour y participer. Les billets journaliers coûtent 15$, et le passeport pour les trois jours se vend 39$. Vous devrez choisir une plage horaire de trois heures (9h à 12h, 12h à 15 ou 14h à 17h).

Encerclez les 26, 27 et 28 mai prochains sur votre calendrier, car c’est un festival à ne pas manquer!

26, 27 et 28 mai prochains

Au WIP (3487, boulevard Saint-Laurent, Montréal)

L’événement sera «zéro déchet». Vous devez amener votre tasse réutilisable. Des options seront offertes sur place en cas d’oubli.

ACHETEZ VOS BILLETS ICI

Ces vidéos risquent de vous plaire:

s