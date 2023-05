Des nouvelles boissons estivales débarquent chez Starbucks pour notre plus grand bonheur

L’été est à nos portes et Starbucks nous aide à accueillir les rayons de soleil avec deux toutes nouvelles boissons concoctées spécialement pour les mois chauds.

Ceux qui ont la dent sucrée seront ravis d’apprendre que le “Café infusé à froid avec crème de chocolat blanc et noix de macadam” fait son entrée sur le menu. Cette boisson estivale à base de cold brew se démarque par sa douceur et ses notes onctueuses.

Starbucks

Autre nouveauté sur le menu: le “Frappuccino chocolat Java et menthe”. Cette boisson favorite revisitée marie la menthe, le chocolat et les morceaux de Frappucino en plus d’être garnie d’une sauce moka, de crème fouettée et d’une garniture de biscuits choco-menthe. Un vrai délice!

Starbucks

En plus de ces deux boissons originales, le menu d’été traditionnel du Starbucks est de retour partout à travers le pays.

