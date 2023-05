3 endroits où l’eau turquoise est dépaysante au Québec

Pour un road trip ou une journée de dépaysement, certains arrêts sont incontournables au Québec.

Vous rêvez d’eau turquoise sans débourser pour un voyage dans les Caraïbes? Ci-dessous, des plages de sable exotiques où passer de belles vacances.

À lire aussi: Roadtrip sur la Côte-Nord: 35 choses à découvrir lors de votre prochain voyage

À lire aussi: Roadtrip dans Charlevoix: 23 choses à faire lors de votre prochain voyage

Voici trois endroits où l’eau turquoise est dépaysante au Québec:

1. La carrière Morrison en Outaouais

Son eau turquoise et ses épaves de voitures et d’avion font sa renommée. Il s’agit sans aucun doute de l’un des endroits du Québec les plus formidables où faire de la plongée ou encore se baigner.

1780, route 105, Chelsea

2. Le lac Saint-François à Saint-Anicet

Situé à seulement 1h15 de Montréal, la plage publique de cet endroit incontournable pour vos vacances est habituellement accessible au mois de juin. L’eau cristalline est éblouissante... Vous voudrez y retourner!

1582, 61e rue #1566, Saint-Anicet

3. Les Sentiers de Baie-des-Rochers à Saint-Siméon

Le parc municipal de Baie-des-Rochers abrite une forêt dont les paysages sont incomparables. En empruntant les sentiers, vous arriverez à la majestueuse plage secrète dont l’eau turquoise fait tant parler.

De la route 138, tournez à droite sur la rue de la Chapelle et poursuivez sur 2,5 km jusqu’au quai.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s