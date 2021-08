Premiers Vendredis : Le grand rassemblement de «food trucks» bientôt de retour

Excellente nouvelle pour les foodies montréalais qui s’ennuyaient des Premiers Vendredis, ce grand rassemblement de camions de bouffe de rue prenant place au Stade olympique.

Le populaire évènement a annoncé son grand retour lors de deux fins de semaine d’ici la fin de l’année.

La première aura lieu pour le long week-end de la fête du Travail, c’est-à-dire les 3, 4, et 5 septembre et la deuxième, les 1er, 2 et 3 octobre prochains.

Plus de 40 restaurateurs seront présents sur l’esplanade de Stade olympique à ces dates. Des spécialités de cuisine de rue ainsi que des plats exclusifs seront offerts par les «food trucks».

En plus des nombreux kiosques et comptoirs de restauration, une nouveauté en 2021 : La Stéréo Desjardins, un immense « Boombox » dans lequel des DJ’s et groupes musicaux se produiront au cours des trois jours.

D’autres «zones» sont prévues comme une terrasse japonaise, une petite buvette des Vins du Portugal, un bar à bières Archibald, une zone café-détente et desserts et bien plus!

L’entrée sur le site sera entièrement gratuite comme à l’habitude et vous devrez vous enregistrer sur les lieux avant d’entrer pour des raisons de sécurité sanitaires. Le port du masque sera aussi obligatoire lors des déplacements sur le site ou dans les files.

Premiers Vendredis au Stade Olympique

3-4-5- septembre ? 1-2-3- octobre 2021

Accès par la rue Pierre de Coubertin, station PIE IX

