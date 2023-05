Louez le fabuleux château de princesse dans lequel Marianne Plaisance a séjourné

Marianne Plaisance vit actuellement sa meilleure vie en France et ça donne envie de faire ses valises!

La créatrice de contenu a entre autres eu la chance de vivre comme une reine dans un château français absolument renversant.

Baptisé le Château Clément , cette propriété luxueuse se situe en Ardèche du Sud, à approximativement 2h au nord de Marseille.

Le château a été construit en 1577, puis remanié dans un style plaisance pour un riche homme d'affaires français en 1870.

Ce lieu unique propose une expérience hors du commun à mi-chemin entre l’Hôtel de Luxe et le Gîte familial.

L'hôtel à même remporté le prix du « Travellers' Choice – best of the best » en 2022. Cet honneur est décerné aux hébergements qui se classent dans le 1% des meilleurs établissements du monde, rien de moins!

On y trouve un total de 5 chambres et de trois appartements pour des vacances entre amis ou en famille.

La propriété est régulièrement louée pour célébrer mariages et anniversaires dans un cadre idyllique.

Les prix des chambres varient entre 260 et 420 euros la nuit, alors que les appartements varient entre 285 et 600 euros la nuit.

Pour louer ce château de princesse et vivre une expérience unique, c’est par ici !

