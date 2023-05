Casa Kaki: le nouveau bar caché du Mile-End

Si vous cherchez à pimenter vos 5 à 7 et à donner rendez-vous à vos amis à une adresse encore non explorée, nous avons déniché pour vous un nouveau bar caché que vous voudrez certainement prendre en note.

C’est dans une ruelle que se cache Casa Kaki, ce nouvel établissement festif du Mile-End.

Pour entrer chez Casa Kaki, suffit de traverser le rideau doré à l’intérieur du bistro-boutique Frank Maison Gourmande ou de franchir la porte de garage, directement dans la ruelle.

Comme dans toute bonne buvette, on y va pour siroter un verre de vin nature et partager des petits plats en bonne compagnie.

Acras de morue, terrine de volaille aux abricots et pistaches, gravlax, nachos au homard et burrata avec marmelade de carottes et orange sont quelques-unes des alléchantes assiettes que vous trouverez sur le menu.

C’est Frank Nasso, chef autodidacte passionné de cuisine qui s’est lancé en restauration après une carrière de 20 ans dans le milieu de la mode qui se trouve derrière Casa Kaki.

Avec sa murale rappelant la jungle tropicale, le décor vous donnera certainement envie de prendre quelques clichés.

On s’y voit!

Entrée par le 5439 Saint-Laurent ou par la ruelle en arrière

Ouvert du mercredi au samedi, de 17h à 20h

