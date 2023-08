VISITE chez Élyse: Un appartement plein de charme dans La Petite-Patrie à 985$ par mois

Matériaux naturels, jeux de lumière et trouvailles en brocantes: cet appartement dans Rosemont—La Petite-Patrie est une ode à l’authenticité et au fait à la main. Préparez-vous à être inspiré.es!

L’équipe de Silo 57 s’amuse à sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne. En d’autres mots, on assouvit notre côté voyeur ensemble. Derien à l’avance!

Cette semaine, on a eu le bonheur de visiter l’appartement d’Élyse et son chat dans Rosemont—La Petite-Patrie. Celle qui travaille comme accessoiriste en cinéma est sans doute LA personne qui passe le plus de temps dans les brocantes et sur Facebook Marketplace... et ça paraît! Son appart regorge de souvenirs de voyage, de DIY et de trouvailles qui rendent jaloux (on pense ici à la lampe Rougier d’une valeur de 1200$ qu’elle a payée 15$).

C’est ainsi qu’elle a peu à peu donné forme à cet appartement à l'atmosphère soignée et calme. Lors de la visite, vous remarquerez qu'Élyse a l'oeil pour les produits de chez nous. Mention spéciale à la taie d'oreiller de l'entreprise Redoux, les illustrations de son amie Léonie LR, le support à vêtement de Kroft Studio et la sublime lampe de bureau qui vient de Séjour Studio.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de l’appartement d’Élyse!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: C’est difficile de dire comme il y a une pièce double en avant et un séjour qui comprend deux pièces (le salon et la cuisine). Ça peut autant être un 2 1⁄2 qu’un 4 1⁄2... C’est assez mélangeant.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’habite ici depuis juin 2020.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: En fait, c’était un SWAP, mais je n’avais rien à offrir en échange de mon côté. J’ai quand même pris la chance de demander aux locataires si ce serait possible. J’ai vraiment eu un coup de cœur pour l’appart et je voulais visiter vite. Ils ont accepté que je vienne visiter et un mois plus tard on m’apprenait que l’appart était à moi (!!!).

Q: Qu’est-ce qui t’a charmé en premier?

J’ai tout de suite aimé la tapisserie relief, malgré le fait qu’elle était peinte. Au début, la partie du bas était brune et le haut était de couleur vert forêt. C’était vraiment laid! Mon proprio n’était pas chaud à l’idée que je peins la tapisserie, mais je l’ai convaincu de venir dans mon ancien appartement dans le Village pour qu’il constate que j'avais une vision. Il m’a ensuite donné le go pour peindre et on a signé le bail.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie 975$ par mois.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Oui, quand j’ai déménagé il était de 925$. J’ai bien négocié afin de m’éviter une grosse hausse.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: Définitivement le séjour! Le soir c’est fantastique avec la lumière qui pénètre les lieux. Je suis vraiment gâtée été comme hiver. Je trouve vraiment que c’est une pièce magique!

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: Je dirais que c’est mon travail comme je suis souvent dans des brocantes et dans des bazars. Je veux que mon espace soit calme, reposant, inspirant et lumineux. Ça m’arrive de récupérer des accessoires de tournage qui ne servent plus ou qui ne se retournent pas. Je trouve aussi plusieurs pépites sur Facebook Market comme j’y suis souvent.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: La cuisine! C’est assez inexplicable, mais il y a différents matériaux pour les armoires et les comptoirs. Je pense que mon proprio a cherché à s’éviter des coûts! Mais c’est assez étrange. D’un côté, on a du bois d’origine et du marbre et de l’autre du bois d’une autre couleur et un comptoir complètement différent.

Q: Pourquoi avoir choisi La Petite-Patrie?

R: J’habitais dans le Village avant, et au départ, je trouvais ma rue vraiment plate. J’ai appris à l’aimer et je trouve ça vraiment calme et familial. Je passe beaucoup de temps dans les parcs et au marché Jean-Talon.

Q: Quelles sont tes adresses préférées du coin?

R: J’aime beaucoup le snack-bar indien Super Qualité, le Brouillon sur la Plaza, Lundis au Soleil, le Système pour danser, le Vinvinvin et le Iconoglace!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

(l'originale vient de Séjour Studio)

