[VIDÉO] Visite chez Pauline: un loft dans le Village à 1300$ par mois

Cette semaine, on visite l’appartement de Pauline situé dans le Village. Anciennement un dépanneur en coin, commerce emblématique de la ville de Montréal, le local a subi une transformation impressionnante afin de devenir un logement complètement unique.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour voir le résultat!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: En soi, il n’y a qu’une pièce. Je dirais donc que c’est un grand loft avec une salle de bain fermée.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’habite ici depuis 2 ans. J'entame ma troisième année.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: Je l’ai trouvé sur Facebook marketplace. C’est super random, je ne cherchais pas du tout dans ce quartier à la base, je regardais plutôt pour habiter dans Rosemont, Villeray ou la Petite-Patrie. Éventuellement j’ai vu cette annonce qui disait que seules les 10 premières personnes qui y répondaient auraient un retour. Ça faisait déjà plus d’une heure que l’appartement était en ligne, donc je savais qu’il n’y avait aucun espoir, mais j’ai tenu à écrire au locataire pour lui dire à quel point je trouvais l’appart joli et lui dire que j’aimais beaucoup sa déco.

Il m’est revenu en me confirmant qu’il avait déjà reçu des centaines de messages, mais que puisque j’étais la seule à l’avoir salué, il acceptait de me faire visiter l’appartement. À la fin des visites, tout le monde le voulait (évidemment!), mais selon lui j’étais la seule qui avait réellement l’air de me projeter. J’ai donc été l’heureuse élue.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie 1300$ par mois.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: De loin la chambre. Quand je suis dedans, je me sens vraiment comme dans une petite bulle. La verrière rend ça vraiment joli et agréable.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Comme tu peux le constater, j’aime beaucoup les couleurs primaires, donc c’était la source d’inspiration principale. Par la suite Dans l’Air et Séjour Furniture, deux entreprises locales qui se spécialisent dans le design et les objets seconde main, m’ont beaucoup aidé à trouver des objets nichés. C’est vraiment un constant work in progress.

Q: Pourquoi avoir choisi le Village?

R: Honnêtement, comme je l’expliquais plus tôt, je n’ai pas choisi d’être dans le Village. Si ce n’était pas de cet appartement, je ne crois pas que j’aurais atterri ici.

Quand je disais aux gens que j’avais trouvé un appart super dans le coin, la réaction principale était surtout de me dire de ne pas aller là, que c’était dangereux pour une fille. Au final, je n’ai jamais senti que ma sécurité était en jeu. C’est clair que c’est un quartier très populaire, mais je trouve que c’est aussi un quartier qui a une âme. Il y a beaucoup de mixité sociale, de plus en plus de familles... il y a plein d’efforts pour mettre du vert partout. C’est nice.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Il fait frette. La combinaison haut plafond, rez-de-chaussée et vieux bâtiment garantit d’avance qu’il va faire froid l’hiver. Par contre, en été, c’est trop cool parce qu’il fait toujours un peu plus frais.

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: J’aime bien le Red Tiger, le Arte & Farina pour les petits trucs italiens et la boulangerie Arhoma. Sinon, si on arrondi un petit peu plus, j’aime beaucoup l’Idéal et L’aPero sur Ontario.

Avant, j’aimais bien le café Mardi, qui s’est transformé en speakeasy [le Motel Motel]. Je dois aller l’essayer bientôt.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

