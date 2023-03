Road trip en Islande: 17 choses à ne surtout pas manquer

Si vous aimez la nature et l’aventure, c’est presque impossible que vous soyez déçus par un voyage en Islande. Il y a des volcans et des champs de lave partout, des glaciers à n’en plus finir, des chutes et des sources thermales à profusion, des fjords (presque) secrets, des plages de sable noir, des plages de sable blanc et des moutons à tous les tournants!

• À lire aussi: On a testé le Blue Lagoon en Islande et voici 9 choses à savoir avant d'y aller

Mais l’Islande est une grande île, et il est impossible de tout voir en un seul voyage. Pour un premier séjour, la plupart des voyageurs ciblent le sud du pays et sa très cool capitale, Reykjavik.

Voici donc quelques suggestions d'incontournables pour un road trip dans cette portion de l’Islande. Vous ne serez pas les seuls voyageurs sur ce parcours (c’est le plus visité du pays), mais vous en aurez plein les yeux.

En une semaine, vous pourrez faire tout ce qui se trouve sur cette liste.

Le parcours fait environ 1200 kilomètres, sans les petits détours improvisés.

Nos suggestions sont pour un voyage estival.

Voici donc 17 incontournables pour un road trip d’une semaine à Reykjavik et dans le sud de l’Islande:

REYKJAVIK

1. La rue Laugavegur et le centre historique

Partez à pied sur la principale rue commerçante de la capitale. Restos, bars, cafés et boutiques croiseront votre chemin. Craquerez-vous tout de suite pour un chandail de laine islandais? Marchez aussi jusqu’au port, en passant par le Voyageur du soleil, une sculpture emblématique de la ville, au bord de l’eau. Et ne manquez pas la vieille ville et ses maisons colorées.

2. Les hot-dogs de Bæjarins Beztu Pylsur

On dit parfois que le hot-dog est le mets national de l’Islande. L’endroit par excellence où goûter votre premier «pylsur» est le kiosque Bæjarins Beztu, ouvert depuis 1937, près du port de Reykjavik. Commandez votre hot-dog avec toutes les garnitures locales: ketchup, moutarde sucrée, oignon frit et cru et mayo spéciale à base de relish.

3. La fameuse église Hallgrímskirkja

Cette église luthérienne est le symbole de Reykjavik. Il est possible d’y entrer gratuitement, mais c’est sa façade qui en vaut la peine: elle rappelle les colonnes de lave pétrifiée caractéristiques de certains paysages du pays. Devant l’église, saluez la statue de l’explorateur viking Leif Eriksson!

4. Le café Reykjavík Roasters

Sarah Bergeron-Ouellet

Vous boirez du très bon café en Islande, partout. Dans la capitale, Reykjavík Roasters est notre petit coup de cœur. Le torréfacteur compte trois enseignes au cœur de la ville, dont l’originale se trouve dans un bâtiment de 1929, sur la rue Kárastígur.

5. Le resto étoilé Dill

Le restaurant Dill, qui a ouvert ses portes en 2009, propose une cuisine islandaise basée sur les ingrédients frais, les produits de la cueillette et les pratiques durables. Il affiche une étoile Michelin; il vaut mieux réserver!

Il y a plusieurs musées dans la capitale islandaise - incluant celui du phallus -, mais c’est celui-ci qui s’adresse aux amateurs d’art. Il se déploie sur trois sites: art contemporain, art moderne et sculptures.

PÉNINSULE DE REYKJANES

7. Le spa Blue Lagoon

Certains le critiquent en raison de son côté archi-touristique – et c’est vrai que les voyageurs y débarquent par autocars entiers. Mais si vous aimez les spas, ne boudez pas le Blue Lagoon! Vous vous y baignerez dans des eaux de mer géothermales turquoise, au milieu d’un champ de lave remontant au 12e siècle! Si possible, réservez en fin de journée et restez jusqu’à ce que la foule se disperse.

À lire aussi: On a testé le Blue Lagoon en Islande et voici 9 choses à savoir avant d'y aller

8. La rando jusqu’aux champs de lave du Fagradalsfjall

La plus récente éruption de ce volcan date du mois d’août 2022. Ses rivières de lave incandescente ont cessé de couler, mais on peut encore se rendre au site de l’éruption pour admirer ses fumerolles et ses paysages de fin du monde. Le plus long sentier pour s’y rendre fait environ 15 km à travers des champs de lave. Une rando à faire avec ou sans guide.

LE SUD

9. La rivière thermale Reykjadalur

En raison de son activité volcanique intense, l’Islande est couverte de sources chaudes naturelles. Vous verrez de la vapeur sortir du sol partout! Non loin de Reykjavik, il y a même une rivière géothermique le long de laquelle on peut randonner et partir à la recherche de petits bassins où se baigner. Unique et très couru.

10. Le tour du Cercle d’Or

Le «Golden Circle» est la route panoramique la plus populaire d’Islande. Elle forme une boucle d’environ 250 km à partir de la capitale. Parmi les sites naturels qu’on y croise: le parc national Thingvellir, où vous verrez de nombreuses fissures causées par le choc des plaques tectoniques et où se trouve le site du tout premier parlement de l’Islande - et du monde. Le Cercle d’or comprend aussi le site de Geysir, où vous pourrez guetter les explosions du geysir Strokkur, ainsi que la chute Gullfoss, particulièrement puissante.

LE SUD

11. Le village de Vik

Ce minuscule village mérite le déplacement pour différentes raisons: sa splendide plage de sable noir, ses randonnées à pied ou à cheval, sa typique église rouge et blanche dans la montagne, ses pubs, ses randos, ses restos.

12. Le micro torréfacteur Skool Beans Cafe

Ne repartez pas de Vik sans faire un crochet par le café Skool Beans, un autobus scolaire jaune transformé en mini-café. On y sert de délicieux cafés, thés et bagels. Vous apercevrez peut-être la vedette des lieux, un chat à trois pattes nommé Jeffrey.

13. La plage Reynisfjara

Des colonnes de basalte, des falaises abritant des macareux, des pics rocheux surgissant de la mer et du sable noir à perte de vue: tout près de Vik, la plage Reynisfjara vous laissera sans voix. Vous y verrez même au loin un «rocher Percé» islandais du nom de Dyrhólaey.

14. La populaire Seljalandsfoss

Il y a tellement de chutes en Islande que vous arrêterez sans doute de les compter. Haute de 60 m, Seljalandsfoss se distingue de ses consoeurs par le fait qu’on peut marcher derrière elle.

15. La lagune glaciaire Jökulsárlón

Quelle partie de ce site iconique préferez-vous? Le lac rempli de mini-icebergs qui s’étend au pied du glacier (et sur lequel on peut faire du kayak ou une croisière) ou alors la plage de sable noire couverte de «diamants de glace» qui se trouve juste à côté?

16. Les halles gourmandes de Selfoss

En route vers Vik ou le Cercle d’Or, arrêtez-vous à Selfoss au Old Dairy Food Hall. Ces halles gourmandes abritent un bar à skyr (le yogourt islandais), un stand à crème glacée, des restos de fruits de mer et plein d’autres petits comptoirs.

17. Les mini-chalets avec spa

Ce n’est pas donné, mais si vous le pouvez, n’hésitez pas à louer une petite cabane au coeur de la campagne islandaise. Plusieurs sont dotées de spas privés à l’eau géothermique (odeur de souffre, attention!) d’où vous pourrez admirer la nature et le ciel islandais. Des exemples:

Ce cottage de style nordique au bord d’un lac et avec spa à Mosfellsbær, affiché à 235$ par nuit - RÉSERVEZ ICI

Ce chalet avec spa sur une ferme équestre familiale à Ölfus (près de Selfoss), affiché à 316$ par nuit - RÉSERVEZ ICI

Cette cabane pour 6 avec sauna, spa et vue sur volcan Katla à Vik, affichée à 849$ par nuit - RÉSERVEZ ICI

DES PETITES CHOSES BONNES À SAVOIR

Reykjavik est à seulement 5h de vol de Montréal.

Le pic touristique est entre juin et août. Allez-y un légèrement avant ou après la haute saison si vous le pouvez.

La saison des aurores boréales s’étend de septembre à avril.

La météo est changeante en Islande et la température moyenne tourne autour de 14°C en été et de 2°C en hiver à Reykjavik. Vêtements en multicouches et flexiblité seront vos alliés!

L’islande est le paradis de la vanlife. Les touristes en van de location sont légion. Il y a beaucoup de campings bien organisés dans le sud du pays. Assurément une option à considérer.

L’Islande coûte cher. Pour économiser, allez faire vos courses dans les épiceries Bónus.

Le tourisme a un gros impact sur le pays et sa nature; une approche respectueuse est mise.

Pour planifier votre voyage: www.visiticeland.com

Ne manquez pas nos vidéos!

s