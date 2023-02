11 villes sécuritaires pour les femmes qui voyagent solo

Vous rêvez de partir en voyage seule? Voici 11 destinations sécuritaires pour les femmes qui désirent partir en solo.

À noter qu'il est assez difficile de donner une liste de villes sécuritaires pour les femmes, car cela dépend de nombreux facteurs et peut varier en fonction des expériences et des opinions des individus. La sécurité peut varier en fonction de la zone dans la ville... Il est donc toujours préférable de faire des recherches sur les quartiers avant de se rendre dans une nouvelle destination.

Cependant, voici quelques exemples de villes qui sont souvent considérés comme étant sûrs pour les femmes.

1. Copenhague, Danemark

Depuis des années, Copenhague se situe en top de liste pour les voyages sécuritaires. La ville est généralement considérée comme sûre, avec un taux de criminalité relativement faible. Les habitants de la ville sont généralement amicaux et accueillants, ce qui peut aider les femmes voyageant seules à se sentir en sécurité. Copenhague profite également de nombreuses options de transport en commun fiables et sûres pour se déplacer la nuit.En général, si vous suivez les précautions de base pour éviter les situations dangereuses, il est peu probable que vous rencontriez des problèmes de sécurité lors d'un voyage à Copenhague en tant que femme voyageant seule.

2. Helsinki, Finlande

Pour la beauté de son architecture et de son patrimoine, pour les incroyables jardins qui verdissent la ville et pour l'archipel de la mer Baltique, Helsinki devient un coup de cœur pour toutes les femmes qui osent s’y aventurer seules. Les habitants y sont gentils et les transports en commun TRÈS sécuritaires.

3. Zurich, Suisse

Pour faire le plein de chocolat suisse et se donner le vertige dans les montagnes, misez sur Zurich pour votre prochain voyage solo.

4. Oslo, Norvège

Ce n’est pas les villes branchées qui manquent en Norvège. La cheffe de file est sans doute Oslo qu’on aime pour son patrimoine culturel (allô les musées, galeries d'art, théâtres et opéras), sa scène culinaire émergente, sa vie nocturne animée et sa grande variété de centres commerciaux et de magasins (assurez-vous de laisser de la place dans votre valise). Les voyageuses solo peuvent également découvrir les quartiers branchés de la ville, tels que Grünerløkka et Tjuvholmen.

5. Amsterdam, Pays-Bas

Pour la scène culturelle, la mode avant-gardiste et l’architecture, Amsterdam est une ville incroyable à découvrir en solo. Vos journées seront ponctuées de visite au musée et de découverte d’adorables cafés où se poser en après-midi.

6. Stockholm, Suède

Cafés et boulangeries devraient être à eux seuls des raisons de visiter Stockholm. À ça s’ajoute la scène design et mode florissante qui s’attire les éloges des quatre coins de la planète. Aussi, le Musée national suédois et le Musée Vasa sont particulièrement populaires auprès des voyageurs.7.

7. Berlin, Allemagne

L’une des villes les plus cool d’Europe doit sa bonne réputation à sa vie nocturne animée, ses excellents restaurants et ses galeries indépendantes. Bien qu’il n'y ait pas de preuve que Berlin est plus sécuritaire pour les femmes que d'autres villes, la capitale allemande a une politique de tolérance zéro envers les agressions sexuelles et les violences contre les femmes.

8. Sydney, Australie

Sydney est une destination idéale pour les amoureux de la nature, de la culture, de la gastronomie et de la vie en bord de mer. Une destination à prioriser pour un voyage solo!

9. Singapour, Singapour

Singapour peut se targuer d’être l'une des destinations les plus sûres pour les femmes voyageant seules. La ville est très bien entretenue et les rues sont très sûres même tard le soir. La ville est très bien desservie par les transports publics tels que les bus, les trains et les taxis. Les panneaux d'affichage et les applications de transport en commun rendent la navigation très facile, même pour les voyageurs qui ne parlent pas la langue locale.

10. Chicago, États-Unis

En évitant les quartiers plus difficiles (9West Garfield Park, Washington Park, East Garfield Park, Englewood, et North Lawndale) Chicago peut être une ville très sécuritaire pour un voyage en solo. On vous encourage à vous greffer à des visites guidées de la ville (essayez les Walking Tours!). Voici notre liste d’indispensables à Chicago.

11. Dublin, Irlande

C’est d’abord la gentillesse et l’amabilité des Irlandais que vous retiendrez après un voyage en Irlande. Pour les pubs, l’architecture et la nature, cette destination du monde mérite d’être découverte en solo et en toute sécurité.

Il est important de noter que même dans ces pays, il peut y avoir des risques pour les femmes et il est important de rester vigilant et de respecter les précautions de sécurité appropriées. Vivement le jour où les femmes pourront voyager partout dans le monde sans craindre pour leur sécurité!

