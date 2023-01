Voici LE gadget miraculeux pour ne plus jamais perdre vos bagages

Vous faites partie des milliers de personnes dont les bagages ont été perdus lors de leur dernier voyage en avion? Vous avez attendu des jours avant de savoir où se trouvait votre valise? Vous attendez toujours?!

Pour éviter qu’une situation pareille se reproduise dans l’avenir, pensez à vous procurer le traceur de bagages de l’heure: le fameux AirTag.

Lancé par Apple en 2021 et conçu pour les iPhone, le AirTag n’est pas 100% nouveau et ce n’est pas le seul «tracker» de bagages disponible sur le marché. Mais il connait un regain d'intérêt après l’extraordinaire chaos du temps des Fêtes et, à en croire des articles comme celui-ci ou celui-là , il se démarque avantageusement des autres.

** Voir plus loin pour d’autres suggestions de traceurs si vous n'utilisez pas les produits Apple **

Le principe est simple: vous connectez votre traceur à votre téléphone, vous le placez dans votre bagage enregistré et hop!, vous suivez votre valise à la trace sur votre iPhone peu importe où elle se trouve dans le monde.

Quelle est la technologie derrière? «Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé qui peut être capté par les appareils du réseau Localiser (Find my) situés dans les environs, explique le fabricant. Ceux-ci transmettent sa position à iCloud, et vous pouvez alors le voir sur une carte dans l’app Localiser.»

Pour ce qui est de l'autonomie du AirTag, il est doté d’une batterie remplaçable dont la durée de vie serait d’environ un an.

Quant à la sécurité des données, Apple affirme que le processus est« anonyme et chiffré » pour protéger la vie privée. Il faut savoir toutefois que des inquiétudes ont été soulevées en lien avec ce type d’appareil de traçage.

Le coût du AirTag est de 39$ CAD.

Valise retracée, mais...

L’avantage d’avoir un traceur est que vous saurez où se trouve votre valise et que vous n’aurez pas à attendre que votre compagnie aérienne la localise en cas de perte ou de retard.

Cela dit, ça ne veut pas nécessairement dire que vous aurez votre bagage en main propre plus rapidement, puisqu’il vous faudra quand même faire affaire avec le transporteur pour le récupérer à destination ou au retour. Mais au moins vous aurez des preuves et informations précises sur sa localisation!

Évidemment, LE truc le plus simple pour être certain que votre valise soit sur le même vol que vous est de voyager uniquement avec un sac de cabine... mais on sait que ce n’est pas toujours possible!

AirTag - Apple, 39 $

VOICI D’AUTRES TRACEURS DE BAGAGES INTÉRESSANTS:

Compatible iOS et Android.

49,97$

Particulièrement recommandé pour Android.

53,99 $

Attention: frais mensuels requis.

28,88$

