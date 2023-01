19 choses à faire pour un voyage magique à Bali

Rizières, plages de surf, temples hindous, studios de yoga, volcans et«beach bars»: Bali est la destination la plus connue de l’Indonésie. Et même si elle a un côté très touristique, sa beauté et sa douceur de vivre réussissent à charmer pratiquement tous les types de voyageurs!

Voici 19 expériences pour goûter à la magie de «l’île des dieux»:

1. Se perdre dans les petites rues d’Ubud.

Au cœur de la jungle et des rizières, Ubud est le centre culturel et artistique de l’île de Bali. On y trouve une abondance de studios de yoga, de boutiques et de petits cafés ainsi qu’une communauté de digital nomads et d’expats que l’on comprend assez bien de ne plus vouloir partir! Pour vous imprégner de l'essence de la ville, partez à la découverte de ses temples cachés dans la jungle, de ses artisans, de ses musées d’art et de ses coins tranquilles.

2. Flâner dans les cafés de Canggu.

Villas dans les rizières, petits hôtels, boutiques, bars, restaurants de toutes sortes... Canggu réunit une foule internationale mixte et un peu hipster, en quête de bon temps. Vous y trouverez une multitude de cafés où déguster un espresso, un flat white ou un cappuccino. Hungry Bird ou Crate Café sont à mettre à votre itinéraire, entre autres.

3. Découvrir le temple Tanah Lot.

Pura Tanah Lot, construit sur un îlot, est un temple emblématique de Bali situé à environ 20 minutes de Canggu. Il est à voir, tout comme les temples Penataran Agung Lempuyang, Besakih et Luhur Uluwatu. Impressionnants.

4. Manger trop de crêpes aux bananes dans un warung!

Un warong, c’est un petit resto simple où se régaler de mets locaux comme le nasi goreng ou le gado gado, ainsi que de délicieuses crêpes aux bananes. Ces établissements sont partout, abusez-en!

5. S'imprégner de la «scène surf» à Uluwatu.

La plage d’Uluwatu, avec sa grotte et son sable doré, est célèbre pour ses excellents spots de surf. Ils ne sont pas pour les débutants, mais on peut apprécier l’ambiance des lieux en flânant dans les surf shops , restos, bars et terrasses qui surplombent l’océan.

6. Aller voir le temple d’Uluwatu (et ses singes voleurs).

Le temple Pura Luhur Uluwatu se trouve non loin de la plage d'Uluwatu. Il est construit en hauteur, au-dessus de l’océan, et daterait au moins du 11e siècle. Soyez prévenus: les singes qui l’ont colonisé sont connus pour voler des objets aux touristes. Ils vous les rendront probablement en échange de nourriture, mais tout de même!

7. S’extasier devant les rizières en terrasses.

Les rizières en terrasses traditionnelles de Bali sont inscrites à l’UNESCO en raison de leur ingénieux système d’irrigation. Elles sont spectaculaires. Pour les admirer, on peut joindre la foule à Tegallalang ou Jatiluwih, non loin d’Ubud.

8. S’attabler les pieds dans le sable sur la plage de Bingin.

Bingin Beach est une de nos plages chouchous dans la péninsule de Bukit, dans le sud de Bali. Elle est bordée de warungs, de «surf shacks» et de falaises escarpées où s’accrochent de beaux petits hébergements. Le soir, on y descend pour un plat de poisson grillé fraîchement pêché et une bière Bintang bien froide, que l’on savoure les deux pieds dans le sable.

9. Louer un scooter.

On va être bien clair ici: la circulation de Bali n'est pas zen, en tout cas pas dans les zones urbaines! Mais si vous vous en sentez capables, louer un scooter est une fa-bu-leu-se façon de sortir des sentiers battus. Ça ne coûte que quelques dollars par jour.

10. Aller faire un tour aux îles Gili.

Les Gili, ce sont 3 îles paradisiaques rattachées à Lombok, l’île voisine Bali. Là-bas, les temples hindous sont remplacés par les mosquées, les moteurs sont interdits et les plages sont trop belles! Choisissez Gili Trawangan si vous voulez de l'action (et une photo sur la balançoire Ocean Swing), Gili Meno pour une vibe très locale et Gili Air pour un super mélange des deux.

11. Suivre un cours de cuisine balinaise.

Si vous êtes foodie dans l’âme, trouvez-vous un cours de cuisine traditionnelle! Il y a du choix peu importe où vous allez. Vous pouvez chercher entre autres sur Airbnb.

12. Faire une rando au lever du soleil sur le mont Batur.

Vous aimez la rando? Rendez-vous au sommet du mont Batur (1717 m) au lever du soleil. Vous devrez partir en pleine nuit pour en faire l’ascension avant les premiers rayons, mais vous serez récompensé par un cratère aux lacs turquoise et des vues inoubliables sur le volcan Agung (3142 m).

13. Faire aussi une rando sur le volcan Agung.

Un trek sur le mont Agung est aussi à mettre sur votre liste si vous êtes un bon randonneur; c’est le mont le plus haut (3142 m) et le plus sacré de Bali. Il est actuellement déconseillé de s’en approcher en raison des risques d’éruption, cela dit.

14. Partir au nord à Lovina.

La plupart des voyageurs restent dans le sud de Bali. Mais le nord vaut la peine pour une petite dose d’aventure. Rendez-vous à Lovina, un bord de mer d’environ 8 km regroupant des petits villages et des plages de sable noir. Rando, dauphins, source thermale, snorkeling, cuisine balinaise... la belle vie, sans les grosses foules et à bon prix!

15. Faire la fête à Seminyak.

Kuta Beach est sans doute le premier lieu qui vient en tête quand on parle de party à Bali. Mais elle ne plaît pas à tout le monde. Seminyak a la réputation d’être plus chic. Allez-y pour les «beach clubs», les hôtels boutiques, les brunchs, les spas et la multitude de boutiques locales.

16. Pratiquer vos salutations au soleil dans la nature.

Facile de trouver un centre de yoga à Bali, surtout les endroits connus comme Ubud, Canggu, Seminyak. À Ubud, le gros studio Yoga Barn est un classique.

17. Passer une nuit à Nusa Lembogan.

Nusa Penida, Nusa Ceningan et Nusa Lembongan sont des îles près de la côte de Bali. Elles ne sont pas totalement hors des sentiers battus, mais elles offrent une ambiance différente. Nusa Penida est célèbre (notamment sur Instagram) pour ses plages comme Diamond Beach ou Kelingking Beach, mais on vous suggère de miser sur Nusa Lembongan, plus petite et décontractée.

18. Louer une villa en bambou dans la jungle.

Il y a BEAUCOUP d’hébergements de rêve à Bali, et ils sont souvent abordables. Il y a notamment des villas dans la jungle très stylées, par exemple la Relief Villa à Ubud, la Balia Bamboo à Canggu ou la Munduk Pinneaple House à Kecamatan Banjar.

19. Apprendre à surfer.

Les spots de surf les plus fameux de Bali ne sont pas pour les débutants, mais vous trouverez des écoles un peu partout, ainsi que des surf camps. Kuta et Canggu sont de bons choix pour démarrer votre «carrière»!

