10 destinations les plus populaires des Québécois pour un voyage au soleil

Quand la grisaille se pointe, nombreux sont les Québécois qui rêvent de plage et de soleil. Le site de location VRBO a récemment dévoilé les 10 destinations les plus populaires des Québécois quand vient le temps de voyager au soleil et de réserver sur sa plateforme.

Le résultat est surprenant!

Voici donc les 10 destinations les plus populaires au soleil selon VRBO!

1. Akumal, Mexique

Située sur la Riviera Maya, Akumal est une magnifique destination soleil pour se reposer et profiter des plages à couper le souffle de la région.

2. Destin, Floride

Pour sa plage de sable blanc, son eau turquoise, ses cocktails savoureux et ses nombreux sports nautiques, Destin est l'une des destinations les plus prisées par les Québécois.

3. Galveston, Texas

Ici, vous trouverez un savant mélange de plage et de bonne bouffe. On peut profiter d'un boardwalk utra kitsch, d'une vaste plage où se promener en amoureux et d'une ambiance cowboy comme on en trouve seulement au Texas.

4. Guanacaste, Costa Rica

Le Costa Rica est sans aucun doute l'une des destinations les plus populaires quand vient le temps de partir à l'aventure. On y retrouve de magnifiques plages, des marchés de produits locaux et surtout une faune animalière à observer aux quatre coins du pays.

5. Maui, Hawaï

Nombreux sont les Québécois qui rêvent de profiter du décor féérique de l'île de Maui à Hawaï. Ici, les fruits y sont en abondance et on retrouve une paix intérieure comme nulle part ailleurs.

Le côté rétro, l'architecture magnifique et les palmiers à profusion font de Palm Springs une destination idéale pour se reposer et siroter de bons cocktails près d'une piscine chic.

7. Phoenix, Arizona

Les impressionants cactus du Jardin Botanique de Phoenix valent à eux seuls le détour dans ce magnifique coin de pays. Vous pourrez profiter de ce décor unique et découvrir les bonnes adresse de Phoenix durant votre séjour sous le soleil désertique de cette ville.

8. Santa Rosa beach, Floride

Si vous rêvez d'un endroit où faire de la planche à pagaie, siroter quelques cocktails et observer les plus beaux couchers de soleil de la Floride, c'est à Santa Rosa Beach que vous devez vous rendre!

9. Scottsdale, Arizona

Ce quartier chic de Phoenix est un lieu prisé pour ses spas divins, ses piscines incroyables et ses restaurants savoureux. On y organise souvent des retraites de yoga afin de se ressourcer.

10. South Padre Island, Texas

South Padre Island est une ville du comté de Cameron dans l'État du Texas, aux États-Unis. Cette station balnéaire se trouve sur une île barrière de la côte du Golfe, elle est accessible par la route via Port Isabel.

