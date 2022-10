Andersonville: 12 adresses incontournables du quartier «hipster» de Chicago

Nommé quartier le plus cool au monde en 2021 par Time Out, Andersonville est un quartier de Chicago qui mérite une visite.

• À lire aussi: Chicago: 25 choses à faire lors d'un séjour dans la «Windy City»

Ce quartier aux racines suédoises héberge une large communauté LGBTQ+ et se démarque par sa scène culinaire vibrante et ses valeurs inclusives. Les traces de la Suède sont encore visibles dans l'architecture. Il fait bon se balader dans le quartier!



Les nombreuses petites boutiques de la rue Clark risquent de vous faire de l'œil. Une visite s’impose pour découvrir une nouvelle facette de Chicago.

Voici 12 précieuses adresses du quartier Andersonville, le Mile-End de Chicago.

Cette boutique sympa ne cesse de surprendre! Foursided propose cadres, objets de papeterie, trouvailles rétros, décorations et bien plus.

5061 N Clark St, Chicago

Tenue par un couple originaire de New York, cette petite Bodega a de quoi charmer. Vous y trouverez des produits d’importation de l’Italie et de l’Espagne ainsi que des aliments locaux. On s'y rend pour zieuter les magnifiques étiquettes et pour attraper une collation.

5232 N Clark St, Chicago

Naomi Auger

Pour goûter à un thé aux bulles au fromage, il faut faire le crochet par Eli Tea Bar. Vous n’aurez jamais goûté à quelque chose d'aussi unique (et délicieux).

5507 N Clark St, Chicago

Les artistes de Chicago et d’ailleurs sont à l’honneur dans cette charmante boutique. Vous y trouverez vêtements, accessoires, bijoux, produits pour le corps et bien plus.

5137 N Clark St, Chicago

Avec ses curiosités du monde entier, cette boutique de lifestyle pour hommes a tout pour plaire. Vinyles, ensembles de mixologie, vêtements et accessoires y figurent. C’est idéal pour faire un cadeau à l’homme dans votre vie.

1478 W Summerdale Ave, Chicago

Pour prendre un verre en terrasse et profiter des promotions du happy hour, le Hopleaf risque d’être votre meilleur ami. Ce bar opère depuis 1992 et propose de nombreuses bières artisanales.

5148 N Clark St, Chicago

Vous risquez de vous perdre en sillonnant les rangées de cette énorme boutique qui met en valeur le travail d’artisans locaux. On s’y rend pour les illustrations, l’art local et les jolis vêtements. Flânez au fil des pièces en verre et des poteries.

5247 N Clark St, Chicago

Naomi Auger

Cette boutique de cadeaux et de souvenirs est rapidement devenue un coup de cœur de l’équipe. Impossible de ne pas éclater de rire ou de ne pas trouver un objet à rapporter à la maison.

5397 N Clark St, Chicago

Naomi Auger

Cette boutique féministe et «sexe positive» est spécialisée dans les jouets pour adultes et dans la santé sexuelle. On se sent comme à la maison et absolument tout de l’endroit inspire à parler de sexualité sans gêne. À quand une boutique dans le genre dans le Mile-End?

5138, Clark N St, Chicago

Pour une délicieuse tasse de café entre deux emplettes, vous pourrez compter sur Colectivo. La succursale d’Andersonville se situe dans une jolie bâtisse en briques rouges.

5425 N. Clark St, Chicago

Pour le brunch, cet apportez votre vin est un immanquable. Sans chichis et chaleureuse, l’adresse est adoptée des résidents du quartier. Les patates déjeuner font la renommée de l’endroit.

5707 N Clark St, Chicago

Les chefs Paul Fehribach et Mark Armantrout ont fondé Big Jones avec l’intention d’amener une cuisine sincère du sud des États-Unis à Chicago. Idéal pour conclure la visite d’Andersonville.

​​5347 N Clark St, Chicago

La découverte de ces adresses a été rendue possible grâce à Choose Chicago.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s