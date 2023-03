On a testé: le nouveau point de vue SUMMIT One Vanderbilt à New York, et ça vaut vraiment la peine

Observer les impressionnants gratte-ciels de Manhattan représente en soi l’une des attractions touristiques les plus populaires à New York City. Telle que vue sur les cartes postales, dans les films et à la télévision, cette vue ne déçoit jamais.

Avec d'immenses gratte-ciels qui offrent des postes d’observation comme le Top of The Rock, One World Observatory et l’Empire State Building, les voyageurs ont l'embarras du choix.

Cependant, un nouveau joueur a fait son arrivée en octobre 2021, et propose une expérience rehaussée. SUMMIT One Vanderbilt est rapidement devenu une référence pour les personnes qui cherchent à vivre un moment comme nul autre.

Les personnes qui cherchent LA place pour prendre des photos devront prioriser ce nouveau point de vue.

Perché à plus de 1 401 pieds dans les airs, One Vanderbilt est l’un des plus hauts bâtiments de la ville de New York. En quoi est-il différent des autres postes d’observation en ville? Eh bien, SUMMIT One Vanderbilt défie toutes les conventions en proposant une expérience multisensorielle à ses visiteurs avec des installations artistiques, une salle remplie de miroirs, des boîtes en verre qui donnent l’impression de flotter et plus.

Combien ça coûte ?

Naomi Auger

Trois types de billets pour SUMMIT One Vanderbilt sont offerts. Le prix des billets varie selon la journée et l’heure choisie. Les visites du soir coûtent 10$ de plus. Voici les trois types de billets:

SUMMIT Experience tickets: 39$(USD) pour les adultes de 13 ans et plus et 33$ (USD) pour les enfants.

SUMMIT Ascent tickets: 59 $(USD) pour les adultes de 13 ans et plus et 53$ (USD) pour les enfants. Ce type de billet comprend l’admission générale ainsi que l’accès à Ascent (un ascenseur de verre qui monte à plus de 1200 pieds dans les airs).

Ultimate SUMMIT tickets: 73 $(USD) pour les adultes de 13 ans et plus et 67$. Cette option est identique à l’option #2, mais comprend un cocktail. Assez cool!

À quoi ressemble l’expérience SUMMIT One Vanderbilt?

Naomi Auger

Lors de votre passage, vous serez appelé à traverser plusieurs étages et plusieurs pièces. Tous et toutes proposent une expérience bien distincte.

Premier étage: Transcendence

Un ascenseur vous transporte jusqu’au 91e étage du bâtiment. Les visiteurs débarquent dans une immense pièce vitrée remplie de miroirs. C’est à cet endroit que vous aurez le plaisir d’observer les emblèmes architecturaux de la ville comme l'Empire State Building et le Chrysler Building .

Reflect

Après Transcendence 1, découvrez «Reflect», une petite pièce qui présente une installation artistique de Yayoi Kusama nommée 'Clouds'.

Affinity

De Reflect, les visiteurs débarquent dans l’une des plus belles pièces de la visite. Affinity présente une pièce remplie de ballons flottants. Les caméras se font aller à cet endroit!

Rendez-vous au 2e étage pour Transcendence 2

Après s’être amusés avec les ballons, les visiteurs gagnent Transcendence 2. Comme Transcendance 1, retrouvez les miroirs, mais d’un point de vue plus élevé.

Levitation

Leviation propose deux zones complètement vitrées nommées «sky boxes» à plus de 1000 pieds au-dessus de la rue. Les photos ne sont pas permises dans les zones vitrées.

Unity

Pièce coup de cœur lors de notre passage, Unity propose un espace où l’art digital est à l’honneur. Vous aurez l’impression de voler dans le ciel grâce à cette projection interactive.

À quel moment visiter SUMMIT One Vanderbilt?

Naomi Auger

Avec sa position centrale dans Manhattan, les points de vue sur la ville sont tout simplement magnifiques. On vous conseille de miser sur le coucher du soleil pour témoigner de la transformation du ciel et profiter de l’illumination de la ville.

À noter que la dernière entrée se fait à 22h30.

Est-ce que le SUMMIT One Vanderbilt en vaut la peine?

Naomi Auger

Pour l’avoir testé, il est clair que SUMMIT One Vanderbilt plaira aux personnes qui cherchent à vivre une expérience qui sort du lot. L’équipe de Silo 57 est prête à dire que l’expérience en vaut totalement la peine. SUMMIT, ce n’est pas qu’un poste d’observation... c’est une EXPÉRIENCE à part entière. En plus, avec sa localisation centrale, vous pourrez profiter de Time Square, de la Gare Centrale ou de Broadway après votre visite. Avec ses surprises et ses propositions audacieuses, il ne faut pas louper cette attraction (sauf, bien sûr, si vous avez une peur incommensurable des hauteurs).

Voici d'autres expériences WOW testées par Silo Voyage:

