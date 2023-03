[VIDÉO] Valérie Chevalier partage ses meilleures adresses à Montréal, et c’est juste parfait

À quelques semaines du lancement de son roman, Rose des Vents, Valérie Chevalier a pris le temps de se prêter au questionnaire, J’irai où tu iras, et elle a obtenue une note parfaite.

Elle vous recommande aujourd’hui des adresses à Montréal qui sont très siloesque. C’est-à-dire qu’elles font TRÈS Silo 57. Vous risquez fort bien de les adopter à votre tour.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Valérie Chevalier.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

L’animatrice, chroniqueuse et autrice Valérie Chevalier dévoile dans la vidéo ci-haut ses meilleurs restaurants où bruncher, aller en date, l’endroit où se trouve la meilleure poutine et bien plus.

Voici ses 3 restaurants préférés à Montréal.

Valérie porte le Mastard dans son cœur. En tous points, elle trouve le menu du Mastard inventif et intelligent. Elle pourrait aller y manger tous les jours.

1879, rue Bélanger, Montréal

• À lire aussi: Voici exactement quoi commander pour que ça vous coûte moins de 125$ pour deux au Hoogan & Beaufort

Pour sa cuisine de saison et son menu qui change selon les inspirations du chef, il n’est vraiment pas surprenant de retrouver le Hoogan & Beaufort dans son palmarès.

4095, rue Molson, Montréal

3. Les pétoncles du Bouillon Bilk

Oui, le Bouillon Bilk se retrouve dans son top, mais c’est surtout pour le plat de pétoncles. À voir les cœurs dans ses yeux quand elle en parle, il faut vraiment aller tester ce plat.

1595, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Retrouvez la plume de Valérie Chevalier dans le roman Rose des Vents sera en librairie le 12 avril prochain. L'autrice, animatrice, chroniqueuse et comédienne sera au Salon du livre de Québec les 14 et 15 avril 2023 pour présenter son roman.

Voici les romans de Valérie Chevalier, si jamais vous cherchiez un roman à lire ce mois-ci.

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ces autres carnets d’adresses risquent de vous plaire:

• À lire aussi: L’illustratrice et tatoueuse Noémie Éclipse dévoile ses 16 restaurants préférés à Montréal

• À lire aussi: [VIDÉO] Anne-Élisabeth Bossé dévoile ses meilleures adresses

• À lire aussi: Les meilleures adresses à New York selon Léonie Pelletier

• À lire aussi: [VIDÉO] Stéphanie Harvey dévoile ses meilleures adresses

Ne manquez pas ces capsules:

s

s