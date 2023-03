Top 8 des meilleurs musicals de Broadway à New York City

Un passage à New York n’est jamais complet sans une visite à Broadway. Maison de grandes productions située à deux pas de Times Square, Broadway s’attire la reconnaissance du monde entier.

Des comédies musicales inimitables de type juke-box musical, des comédies musicales classiques et d’audacieux nouveaux spectacles font vibrer la ville à longueur d’année.

Il s’agit d’une excellente manière d’occuper une soirée dans la ville qui ne dort jamais.

Question de faciliter vos recherches, voici 8 comédies musicales à ne pas manquer sur Broadway en 2023.

1o & Juliet

Photo fournie par Matthew Murphy

Que serait-il arrivé si Juliette avait décidé de ne pas mettre fin à sa vie après le suicide de Roméo? Il faut assister à & Juliet pour le découvrir! Amusant, vibrant, divertissant, ce spectacle de type juke-box (qui reprend des chansons populaires) stimule jusqu’à la tombée du rideau. Vous aurez envie d’écouter les chansons en boucle durant les semaines qui suivront. Un immanquable!

Au Stephen Sondheim Theatre (124 W 43rd St, New York, NY 10036)

Durée: 2 heures avec un entracte de 30 minutes

2o Harry Potter et l'enfant maudit

Retrouvez l'un des personnages les plus célèbres au monde dans cette superproduction venue tout droit de Londres. Les critiques sont unanimes: tout ce spectacle est magnifique. Le scénario a d’ailleurs été écrit par J.K. Rowling elle-même. L’histoire se déroule 17 ans après le dernier livre. C'est le spectacle idéal pour les moldus qui attendent toujours leur lettre d’admission pour Poudlard.

Au Lyric Theatre, très proche de Times Square (214 W 43rd St, New York, 10036)

Durée: 2 heures et 40 minutes avec un entracte

3o Le Fantôme de l’Opéra

Depuis sa création en 1986, les salles du spectacle Le Fantôme de l’Opéra sont toujours complètes. C’est bon signe! Il s’agit de l'une des comédies musicales les plus populaires de Broadway. Elle a d’ailleurs remporté sept Tony Awards (dont celui de la meilleure comédie musicale de l'année). L’histoire a lieu à l'Opéra de Paris au XIXe siècle. On y raconte l'histoire d'un homme difforme qui se cache dans les caves de l'opéra et qui terrorise les travailleurs du théâtre par ses crimes. Le fantôme tombe amoureux d'une jeune danseuse nommée Christine qu'il adopte comme sa muse et à qui il apprend à chanter afin qu'elle devienne la vedette de l'opéra. Cependant, lorsqu'il découvre que son amour est impossible, il jure de se venger. Un classique à ne pas manquer!

Au Théâtre Majestic (245 W 44th St, New York, 10036)

Durée: 2 heures et 30 minutes avec un entracte

4o Hamilton

Vous aimez le rap? Hamilton est le spectacle pour vous. Plongez dans l’histoire de la naissance des États-Unis et rencontrez les fameux pères fondateurs. Le spectacle raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, un orphelin des Caraïbes qui, à la suite d'une série d'événements, finit par arriver aux États-Unis et devenir une figure majeure de la guerre d'indépendance américaine et du premier gouvernement de la nation. Si l’anglais n’est pas votre force, on vous conseille d’éviter ce musical. Les jeux de mots et les phrases se disent très vite. C’est facile de s’y perdre... Sinon, l’histoire est racontée d’une manière non conventionnelle qui obsède. Il faut le vivre pour comprendre!

Au Richard Rodgers Theatre (226 West 46th Street entre Broadway et 8th Avenue)

Durée: 2 heures et 40 minutes avec un entracte

5o Moulin Rouge! Le Musical

Si vous avez aimé le film de Baz Luhrmann avec Ewan McGregor et Nicole Kidman (2001), vous ne pouvez pas manquer ce spectacle. Vous vivrez une expérience sensationnelle pleine de couleurs, de lumières et d'émotions qui vous plongera à nouveau dans le Paris bohème de 1900. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une copie du film, ce spectacle en conserve toute l'essence.

Au Al Hirschfeld Theatre (302 West 45th Street entre la 8e et la 9e Avenue)

Durée: 2 heures et 35 minutes avec un entracte

6o Chicago

Dans la catégorie des classiques de Broadway, Chicago est au sommet de la liste. Chaque saison, ce spectacle vous ramène aux Années folles, où les activités clandestines, la corruption et le meurtre se déroulent dans la grande ville. Les adeptes de musique jazz seront servis! Il est à noter que ce spectacle s’adresse aux adultes seulement.

Au Ambassador Theatre (219 West 49th Street, entre Broadway et 8th Avenue)

Durée: 2 heures et 30 minutes avec un entracte

7o The Book of Mormon

Inoubliable, The Book of Mormon surprend par son humour. Il s’agit d’une comédie musicale coup de cœur depuis 2011. Cette satire suit un couple de missionnaires mormons essayant de prêcher leur religion en Ouganda. Cette comédie musicale traite avec respect de religion et de justice sociale.

Au Théâtre Eugene O'Neill (230 West 49th Street, entre Broadway et 8th Avenue, New York)

Durée: 2 heures et 30 minutes avec un entracte

8o Wicked

Wicked s’attire les éloges depuis des années. Il s'agit de l'antépisode de la célèbre histoire du Magicien d'Oz, une pièce à suspense et palpitante sur l'amitié, un thème adapté à tous les publics. Rencontrez Elphaba et Glinda, deux jeunes étudiantes en sorcellerie qui se rencontrent au pays d'Oz et qui, malgré leurs différences, nouent une grande amitié. Depuis sa création en 2003, Wicked est l'un des plus grands succès de Broadway, et, en assistant au spectacle, on comprend pourquoi!

Au Gershwin Theatre (222 W 51st St, New York, 10019)

Durée: 2 heures 45 minutes, dont un entracte de 15 minutes

