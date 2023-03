On a testé: Un tout inclus «100% détente» sur la côte pacifique du Mexique

Une plage encore sauvage où viennent se briser les vagues du Pacifique. Des baleines à bosse qui défilent au large durant le petit-déjeuner. Des couchers de soleil flamboyants à admirer sans quitter la piscine à débordement. Le tout inclus Marival Armony Luxury Resort and Spa pourrait vous donner le goût de faire vos valises!

Construit en pente douce au bord de l'océan, le Marival Armony se trouve sur la côte ouest du Mexique, dans l’État de Nayarit, à environ 1 heure de route de Puerto Vallarta. Il est offert en formule tout compris à partir de Montréal, il est réservé à une clientèle adulte et il est classé 4.5 ou 5 étoiles (ça dépend des voyagistes).

Sarah Bergeron-Ouellet

Ce complexe du Pacifique fait partie de la nouvelle collection Détente 18+ de Transat, qui regroupe une dizaine d'hôtels du Sud jugés particulièrement propices aux séjours tranquilles en couple ou entre amis.

Ce n’est donc pas un hôtel pour les partys de famille ni pour les gros partys tout court!

Avec 268 chambres, 4 restaurants et 5 piscines (dont 2 VIP), le complexe est assez intime et relaxant, surtout comparé aux plus gros tout inclus du Sud. Et - c’est rare de pouvoir dire ça - il dégage quelque chose de plus luxueux en vrai que sur les photos des publicités!

Sarah Bergeron-Ouellet

À quoi ressemble l'expérience

Parmi les choses qu’on a aimées? La nature, qui est bien présente. Sans être en pleine jungle, l’hôtel se trouve dans une zone encore peu développée de la baie de Banderas. Sa place centrale est bordée de palmiers royaux, ses piscines sont entourées de fougères hyper touffues et on voit l’océan à plusieurs endroits sur le site.

C’est le cas dans la piscine à débordement principale (wow) et aussi au (seul) restaurant buffet du complexe, La Brise. Le choix de nourriture internationale est très grand, mais notre coup de cœur a été le petit kiosque proposant des spécialités mexicaines fraîchement cuisinées. Selon le jour ou le moment de la journée, on peut déguster des tacos, des quesadillas, des grillades, des ceviches ou des aguachiles.

Sarah Bergeron-Ouellet

Il y a aussi trois restaurants à la carte sur le site. Mention spéciale à la terrasse «secrète» illuminée du Essence, qui sert entre autres des mets italiens, et au dessert domo de chocolate oscuro du restaurant «gourmet» de l’hôtel, le Divium!

Quant au programme d’activités (incluses dans les forfaits tout compris), il est varié: cours de yoga, séances de sound healing, dégustations de tequila, aquagym, DJ à la piscine, prestations de musiciens au bar Insu, introductions au surf, etc.

Les personnes ayant réservé un forfait Collection Détente 18+ de Transat ont droit aussi à des petits extras «bien-être», par exemple une séance d'hydrothérapie incluse, des rabais au spa de l'hôtel ou encore l’accès à un lit balinais pour une journée (notre extra préféré!).

Côté chambres, il y a plusieurs options et prix. Ceux qui ont du budget peuvent opter pour les grandes suites Lush avec une chambre, un salon, deux salles de bain, un grand balcon et l'accès à une piscine commune VIP.

Sarah Bergeron-Ouellet

Notre conseil «ultime» est toutefois de simplement profiter de la plage pour faire une balade, que ce soit pour guetter les baleines au large ou pour admirer les couchers sur l’océan. Ils sont légendaires dans cette partie du Mexique!

Sarah Bergeron-Ouellet

Le Marival Armony Luxury Resort & Suites, en bref:

À Punta de Mita, Nayarit, Mexique

5 étoiles

18 ans et plus

268 chambres

3 piscines + 2 piscines VIP

4 restaurants

4 bars

1 spa ($)

Programme d’activités

Fait partie de la collection Détente 18 ans + de Transat

Le prix?

Les prix sont très variables, mais le Marival Armony n’est pas un hôtel à mini-budget. Au moment d'écrire ceci, on trouve des forfaits tout inclus d’une semaine à 3027 $ par personne pour mars 2023 ou 2879$ pour avril 2023 sur le site de Transat, avantages de la collection Détente 18+ inclus (hydrothérapie, repas spécial au meilleur resto de l'hôtel, lit balinais, panier d'aromathérapie, etc.).

Sarah Bergeron-Ouellet

Ce qu’on a le plus aimé

Apercevoir des baleines en prenant notre café au buffet; les baleines à bosse fréquentent la baie de Banderas de décembre à mars.

La plage encore assez sauvage avec vue sur la Sierra Maestra, parfaite pour de longues marches.

Les couchers de soleil au-dessus de l’océan.

Le côté intime, relaxant et luxueux des lieux.

Les tacos... dès le déjeuner!

L'accès au lit balinais pour une journée (forfait Détente 18+).

Vous aimeriez peut-être moins si...

Si vous aimez les gros complexes hôteliers à l’ambiance festive avec de très nombreux bars, restos, piscines et spectacles à grand déploiement, vous trouverez peut-être cet hôtel trop intime.

Si vous cherchez les petits prix en priorité, vous risquez de ne pas trouver votre compte.

Si vous rêvez de plage en «sucre en poudre» et d’une mer calme et turquoise, le côté du Pacifique n’est sans doute pas la meilleure option pour vous. Les plages sont magnifiques, mais leur sable est plutôt doré et l’océan est plus agité. L’hôtel prête d’ailleurs des boogie boards aux baigneurs. Il offre aussi des cours de surf et la location de planches ($).

Sarah Bergeron-Ouellet

Silo Voyage s'est rendu à cet hôtel grâce à Transat.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s